Torino, si sgancia motore: operaio muore schiacciato mentre ripara auto

(Adnkronos) – Grave incidente sul lavoro questa mattina in un’officina meccanica torinese. Un operaio 58enne stava riparando un'auto posta su un ponte sollevatore quando, per cause in corso di accertamento, il motore si è improvvisamente sganciato cadendo addosso all’uomo che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l’area e i tecnici dello Spresal. All’esame dei militari, che devono accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, anche i filmati delle telecamere di sorveglianza di cui sono dotati i locali dell’officina. La salma è stata trasportata all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. —[email protected] (Web Info)

