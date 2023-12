Torino, trovato cadavere di un uomo in cantina: ucciso a martellate

(Adnkronos) – Un cadavere è stato trovato questa mattina in uno stabile del centro di Torino. Il corpo è stato rinvenuto in cantina. La vittima è un uomo di 58 anni: si tratterebbe di Massimo Lodeserto scomparso il 30 agosto. Da un primo esame del cadavere compiuto dai carabinieri, sarebbe stato ucciso a martellate. I familiari dell’uomo sono già stati avvertiti. Alla base dell’omicidio, secondo i primi accertamenti, ci sarebbero motivi economici. A quanto si apprende i carabinieri avrebbero fermato un condomino che sarà ascoltato nel pomeriggio. A fare denuncia era stato il fratello il 3 settembre e da allora erano cominciate le indagini dei carabinieri culminate questa mattina con il ritrovamento della vittima che era nascosta sotto alcune masserizie. Il 58enne, residente a Torino, non abitava nel luogo dove è stato ritrovato. Di lui si era occupato anche la trasmissione di Rai 3 ‘Chi l'ha visto’. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

