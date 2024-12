Torna da me, al GF mi servi come l’aria | Signorini si mette al telefono e chiama la CONDUTTRICE nel reality, colpo di fine anno

Il Grande Fratello perde consensi e per risollevarne le sorti Alfonso Signorini sta ingaggiando figure di spicco del mondo dello spettacolo

Neanche il più pessimista dei dirigenti di Mediaset poteva immaginare che la diciottesima edizione del Grande Fratello andasse incontro a un crollo così repentino negli indici di ascolto. Eppure, nonostante le premesse tutto sommato lusinghiere, lo storico reality della TV italiana è alle prese con una crisi senza precedenti.

Non sono perciò casuali le voci circolate negli ultimi giorni relative a una possibile chiusura anticipata del programma proprio a causa delle pessime performance realizzate quest’anno. Alfonso Signorini però non si arrende e ha messo in atto una strategia molto ‘aggressiva’ per risollevare le sorti del reality.

Il noto giornalista ed esperto di gossip è passato al contrattacco iniziando un’ambiziosa campagna di reclutamento di nuovi concorrenti. Ha scelto alcune figure di spicco nel mondo dello spettacolo.

Un primo ‘colpo’ di alto profilo è stato centrato con l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Stefania Orlando, che varcherà la soglia dell’ingresso al Grande Fratello a partire da lunedì 16 dicembre prossimo.

Grande Fratello, Signorini è scatenato: anche la celebre giornalista ha detto ‘sì’

La poderosa campagna acquisti di Alfonso Signorini non si è esaurita con l’ingaggio della bionda showgirl romana. Il portale TvBlog.it, da sempre molto ben informato su tutto ciò che gravita all’interno dello star system televisivo, ha lanciato una notizia che ha scatenato entusiasmo e polemiche allo stesso tempo.

Il secondo ‘acquisto’ di alto profilo che Signorini avrebbe messo a segno nelle ultime ore è quello di una storica conduttrice, molto nota soprattutto negli ambienti dell’informazione sportiva, ex moglie di un noto cronista della RAI.

Grande Fratello, arriva una figura storica della RAI: per lei è una seconda volta

Si tratta di Maria Teresa Ruta, che molti ricordano per il matrimonio, concluso con il divorzio nel 2004, con il giornalista Amedeo Goria. Anche la Ruta dunque dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa a partire dal 16 dicembre, proprio insieme a Stefania Orlando.

La presenza di Maria Teresa Ruta tra l’altro non rappresenta una novità nel mondo dei reality: nel 2020-2021 la giornalista torinese prese parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in cui rimase in gara per cinque mesi abbondanti. Fu eliminata proprio a un passo dalla finale dal pubblico di casa. Che sia la volta giusta per la neo nonna? I telespettatori attendono con trepidazione il suo ingresso, la risata contagiosa frutterà tanto buon umore.