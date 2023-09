Torna ‘Lucca Comics & Games’ con 300 artisti e 45 ospiti internazionali di 15 Paesi

(Adnkronos) – Oltre 300 artisti, 45 ospiti internazionali da 15 Paesi, 61 case editrici per oltre 45.000 mq di area espositiva aumentata del 10% rispetto alla scorsa edizione: sono solo alcuni numeri del 'Lucca Comics & Games' che si svolgerà nella città toscana dal 1 al 5 novembre, per la sua 30esima edizione, protagonista il mondo dei fumetti e dei cartoons, del fantasy e dei videogames. L'elenco dei partecipanti rasenta l'infinito disegnato dalla coda del drago, scelta quale simbolo del festival per l'edizione di quest'anno. La lista degli italiani comprende, fra i tanti, Zerocalcare, Milo Manara, Pera Toons, Leo Ortolani e ancora Gipi, Sio e il gruppo di Gigaciao, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell'Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi con mostre dedicate a Dino Battaglia nel quarantennale della scomparsa e ad Akab al secolo Gabriele Di Benedetto, morto quattro anni fa ed eletto 'maestro del fumetto' postumo nel 2020. Il panorama internazionale vede schierati europei, americani e asiatici. Per il mondo del manga giapponese, dopo Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya, personaggi già annunciati nella prima conferenza di giugno a Firenze, in quella odierna organizzata a Milano si anticipano i nomi di Usamaru Furuya, Kan Takahama, Keigo Shinzo, Shintaro Kago, Eldo Yoshimizu e Satsuki Yoshino. Dal circolo del fumetto anglosassone arrivano Bryan Talbot, Declan Shalvey, Jesse Jacobs e il duo formato da Joe Kelly e Ken Niimura, mentre il panorama francese e più in genere europeo sarà rappresentato da autori come Jordi Lafebre, David Rubin, Goran Sudzuka, Martin Panchaud, Elizabeth Pich e il duo Bastien Vivès-Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, 'La regina di Babilonia'. Tra gli incontri, attesa per l'appuntamento 'X-Men/Avengers' per il 60° anniversario dei più grandi team del mondo, in cui Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, CB Cebulski e Simone Bianchi celebreranno alcuni dei personaggi più iconici della celebre casa editrice americana. E i lettori fan della Sergio Bonelli Editore scopriranno le novità editoriali e multimediali nel ritorno del 'Keynote Bonelli'. Torna poi al festival lucchese Max Pezzali per presentare un progetto che lo vedrà protagonista nel giorno d'apertura al Teatro del Giglio con l'anteprima del comic book dell'ex 883, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni e prodotto da 'Lucca Comics & Games'. Tra le mostre, da segnalare quella dedicata a Tolkien, l'autore del 'Signore degli Anelli', dal titolo 'Other Minds and Hands' nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto, al Palazzo delle Esposizioni dove saranno esposti anche lavori originali dell'illustratore Angus McBride. Lillo Petrolo, del duo Lillo & Greg, è il secondo ambasciatore del festival, in qualità di pittore di miniature, e proporrà 'Lillo e il Grog: viaggio al centro del modellismo' a palazzo Arnolfini, dove sarà possibile ammirare anche le miniature dipinte da Josè Da Vinci, Sergio Calvo Rubio, Arnau Lazaro, Fabrizio Russo, Francesco Farabi, David Arroba, Max Richiero, Pietro Balloni, Luciano Leni, Giovanni Bosio, Alessandro Marinone, Andrea Jula, Danilo Cartacci. All’interno della mostra, un angolo dedicato al Grog, scolpito da Silvia Corso e dipinto dallo stesso Lillo. Anche Prime Video protagonista a 'Lucca Comics & Games', all’interno di spazi esclusivi, per portare al festival una serie di ospiti che presenteranno i loro prossimi show, a cominciare da Fabio De Luigi per una conversazione on stage dedicata al viaggio comico e onirico 'Amazing – Fabio De Luigi', il nuovo 'one prank show' in arrivo il 3 novembre; Marcello Macchia aka Maccio Capatonda, Danilo Carlani e Alessio Dogana saranno ospiti di un panel dedicato al loro prossimo film, la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico; e di nuovo Lillo che svelerà al pubblico di Lucca, nel corso di un panel, le prime inedite immagini del prossimo film, 'Elf Me', che lo vedrà protagonista su Prime Video dal 24 novembre nei panni di un elfo anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. (di Enzo Bonaiuto) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata