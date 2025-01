Torno su Canale 5 ma addio CESARONI | Amendola lo ha saputo solo ora: copione da riscrivere e fan disperati

A breve inizieranno le riprese della nuova edizione de I Cesaroni, fortemente voluta da Claudio Amendola. C’è un forfait molto importante

Due mesi e mezzo. È quanto manca al primo ciak della settima stagione di una delle serie televisive più attese di questo 2025, ‘I Cesaroni‘. A dare l’annuncio è stato il protagonista numero uno della serie, l’attore e regista Claudio Amendola.

Il giorno tanto atteso è lunedì 24 febbraio, quando la troupe e gli attori si ritroveranno a girare le prime scene di quella che si annuncia come una stagione piena di sorprese. La curiosità dei tanti telespettatori che attendono con ansia l’uscita dei nuovi episodi è legata soprattutto alla composizione del cast.

Nonostante un iniziale tentennamento dovuto forse a un pizzico di perplessità uno degli attori più amati della serie, Max Tortora, ha accettato di far parte della prossima stagione. Per la gioia dei tantissimi fan che potranno nuovamente gustarsi gli esilaranti siparietti con lo stesso Amendola e Antonello Fassari.

A far da contraltare a una novità così gradita dai fan della serie c’è invece il forfait, definitivo di un’attrice che nelle edizioni precedenti ha interpretato un ruolo di primaria importanza. Un rifiuto che si è aggiunto a quello di Elena Sofia Ricci.

I Cesaroni perdono una colonna portante, Claudio Amendola è sconfortato

La celebre attrice toscana ha rifiutato infatti di interpretare il personaggio di Lucia Liguori, la moglie di Giulio Cesaroni con il quale però si consuma una rottura nelle ultime due stagioni. Un duro colpo per la serie che dovrà fare a meno di un personaggio molto dal pubblico.

Oltre a Elena Sofia Ricci però Amendola ha dovuto incassare un altro gran rifiuto, quello di Alessandra Mastronardi, per tutti Eva. Nella serie la Mastronardi è la figlia maggiore di Lucia e ha una turbolenta storia d’amore con il figlio maggiore di Giulio, Marco Cesaroni.

I Cesaroni, anche lei ha detto di no: la delusione dei fan

La bella attrice nata a Napoli trentotto anni fa ha dunque detto di no alla proposta di rientrare nel cast dei Cesaroni. Dune non ci sarà il personaggio di Eva nella settima serie della sit com romana.

La Mastronardi sarà invece protagonista di un’altra proposta televisiva che andrà in onda sempre su Canale 5, la fiction La Regola del Gioco, e ritroverà al suo fianco Max Tortora che interpreterà suo padre e che invece prenderà parte alla settima stagione dei Cesaroni.