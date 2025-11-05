Torre dei Conti a rischio crollo: in pericolo ristoranti, hotel e case circostanti

Il timore di un possibile collasso della Torre dei Conti, dopo i drammatici cedimenti del 3 novembre scorso – che hanno causato la morte di un operaio 66enne, rimasto per oltre 11 ore bloccato sotto le macerie – ha messo in agitazione istituzioni e residenti.

Collasso Torre dei Conti: a rischio commercianti e case

Situata nei pressi dei Fori Imperiali, questa struttura storica potrebbe essere a rischio crollo, un evento che avrebbe ripercussioni devastanti su ristoranti, abitazioni e hotel circostanti.

Sicurezza pubblica a rischio nel centro di Roma

Le autorità competenti hanno dichiarato lo stato d'emergenza per prevenire potenziali danni. La priorità è mettere in sicurezza la zona attorno alla torre, salvaguardando la vita delle persone e le attività commerciali dell'area. Le indagini sono in corso per determinare le cause del deterioramento strutturale.

Indagini e rilievi sulla Torre dei Conti

L’urgenza di effettuare sopralluoghi accurati è alta. I magistrati coinvolti nel caso sottolineano l’importanza di identificare i fattori che stanno minacciando la stabilità della torre. Sono stati avviati rilievi tecnici e strutturali per ottenere un quadro chiaro della situazione attuale e delle misure necessarie da adottare.

Impatto sull’economia locale

I ristoratori e gli albergatori della zona guardano con apprensione all'evolversi degli eventi. Un eventuale crollo potrebbe significare perdite economiche ingenti, non solo per chi opera nelle immediate vicinanze ma anche per l'intera economia turistica del centro storico romano. La zona è infatti tra le più frequentate dai turisti.

Fondi per garantire stabilità della Torre e sicurezza dell’area

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio impegno nell’affrontare la situazione con determinazione. Sono stati promessi fondi per interventi immediati volti a garantire la stabilità della struttura e la sicurezza dell’area interessata. Nel frattempo, gli abitanti e i commercianti locali seguono con trepidazione ogni sviluppo.