Roma. Torre dei Conti, avvio immediato dei lavori di messa in sicurezza

La Torre dei Conti, uno dei monumenti medievali più significativi del centro storico di Roma, è al centro di un intervento urgente dopo il crollo parziale avvenuto il 3 novembre. La Giunta Capitolina ha approvato lo schema di convenzione che coinvolge Roma Capitale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e il Ministero della Cultura con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi le opere necessarie alla messa in sicurezza.

Il provvedimento stanzia quasi un milione di euro e consente di definire un percorso operativo condiviso, indispensabile per proteggere un bene storico reso vulnerabile dal cedimento strutturale che ha colpito l’area superiore della torre. Sono settimane decisive per evitare ulteriori danni e garantire l’avvio delle prime operazioni già programmato per lunedì.

Roma, Torre dei Conti: approvata la convenzione per la messa in sicurezza e definito il coordinamento operativo

Il crollo parziale del 3 novembre ha reso evidente la necessità di un intervento immediato, sia per la tutela del monumento sia per la sicurezza delle aree circostanti. La Prefettura di Roma ha istituito un Tavolo di coordinamento che riunisce tutte le articolazioni coinvolte, con il Comando dei Vigili del Fuoco che svolge il ruolo di regia tecnica.

Ogni passaggio operativo sarà sottoposto all’Autorità Giudiziaria, responsabile delle autorizzazioni indispensabili per procedere nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali. La struttura del Tavolo permette una gestione integrata, condizione fondamentale per operare in un contesto delicato come quello del centro storico, dove ogni intervento richiede competenze specifiche e verifiche puntuali.

Roma, Torre dei Conti: approvata la convenzione per definire ruoli e responsabilità negli interventi

La convenzione chiarisce in modo preciso i compiti dei soggetti coinvolti.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma coordinerà l'intero intervento, mettendo a disposizione personale specializzato e competenze ingegneristiche necessarie per operare in sicurezza su strutture danneggiate.

Roma Capitale assicurerà mezzi, materiali e copertura economica, oltre ai provvedimenti indispensabili per la gestione della viabilità nelle aree limitrofe al cantiere.

Il Ministero della Cultura parteciperà al Tavolo Operativo permanente, esercitando un ruolo di vigilanza sulle opere e garantendo che ogni intervento risponda alle prescrizioni di tutela. È un assetto che mette insieme competenze istituzionali e tecniche, volto a preservare un monumento che rappresenta un punto chiave del patrimonio archeologico cittadino.

Roma, Torre dei Conti: approvata la convenzione e avvio dei lavori già da lunedì

Il Sindaco Roberto Gualtieri, nel commentare l’approvazione della convenzione, ha ricordato la tragedia della morte di Octav Stroici, avvenuta in seguito al crollo. Il primo cittadino ha ringraziato tutte le istituzioni coinvolte per la rapidità con cui è stato definito il percorso operativo, sottolineando la collaborazione con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Sovrintendenza Capitolina, la Soprintendenza Statale, la Prefettura e i Vigili del Fuoco.

Gualtieri ha confermato che già da lunedì partiranno le prime operazioni di messa in sicurezza, con l’impiego di attrezzature specifiche e materiali adeguati alle esigenze del cantiere. Sarà un intervento complesso, data la posizione della torre e la fragilità della struttura, ma ritenuto indispensabile per evitare peggioramenti e proteggere l’area.

Roma, Torre dei Conti: approvata la convenzione per la salvaguardia di un bene storico simbolico

La Torre dei Conti, costruita nel 1238 dalla potente famiglia Conti, è un punto di riferimento della topografia storica della città. Il crollo ha riportato l’attenzione sulla necessità di investire nella manutenzione dei monumenti e nella prevenzione dei rischi strutturali. La convenzione approvata dalla Giunta Capitolina rappresenta un passo concreto per preservare un elemento essenziale della memoria storica romana.

L’avvio delle opere nei prossimi giorni dimostra la volontà di evitare che un simbolo della Roma medievale possa subire danni irreparabili. L’intervento, grazie alla collaborazione istituzionale, punta a rendere sicura l’area e a garantire una gestione del cantiere rispettosa sia delle esigenze tecniche sia della tutela del patrimonio culturale.