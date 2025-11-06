Torre dei Conti: come muoversi e quali strade evitare nei dintorni dei Fori Imperiali

Il crollo parziale della storica Torre dei Conti a Roma ha innescato una serie di misure straordinarie per gestire la sicurezza e l’ordine nella zona circostante. Le autorità locali hanno immediatamente preso provvedimenti per modificare la viabilità nelle aree adiacenti, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi per cittadini e visitatori. Queste decisioni sono state formalizzate attraverso l’ordinanza numero 150, firmata il 4 novembre 2025 dal sindaco della capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le nuove restrizioni tra Largo Corrado Ricci e via Cavour

In risposta all’incidente che ha scosso il cuore storico di Roma, è stato imposto un divieto di transito tanto per i veicoli quanto per i pedoni nel perimetro di Largo Corrado Ricci. Questa misura cautelativa resterà in vigore fino a quando non saranno effettuate tutte le verifiche strutturali necessarie sulla torre e sugli edifici circostanti. La priorità è garantire l’incolumità pubblica, un impegno che il Comune sta portando avanti con rigore.

Deviazioni obbligatorie: come muoversi nel centro storico

Il piano di gestione del traffico elaborato include modifiche significative su diverse arterie chiave. Su via Cavour è stato istituito il divieto di transito a eccezione del traffico locale nel segmento compreso tra via dei Serpenti e Largo Corrado Ricci. Questo per ridurre il flusso veicolare in una zona già sottoposta a stress infrastrutturale.

I veicoli provenienti da via dei Serpenti sono obbligati a svoltare a sinistra all’intersezione con via del Colosseo. Inoltre, è stato deciso che mezzi con lunghezza superiore ai 7,5 metri non potranno percorrere questo tratto né dirigersi verso via degli Annibaldi senza seguire una deviazione prevista verso sinistra. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cambiamenti anche su via Tor de’ Conti

Anche via Tor de’ Conti è stata inclusa nelle modifiche alla circolazione. Qui il transito è vietato tra via della Madonna dei Monti e Largo Corrado Ricci. I conducenti in arrivo da questa direzione dovranno svoltare obbligatoriamente su via della Madonna dei Monti, ora regolata come senso unico fino a via dei Serpenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lo stesso tratto vede interdetto anche il passaggio pedonale, un ulteriore segnale dell’impegno delle autorità nel limitare la presenza umana nelle immediate vicinanze dell’area crollata.

La Polizia Locale presiede le zone interdette al pubblico

A garantire che le nuove disposizioni vengano rispettate sono gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale. Questi si occupano non solo di gestire i flussi di traffico ma anche di presidiare le zone interdette al pubblico. Il loro compito è cruciale in questa fase di verifiche tecniche sull’integrità strutturale della torre e degli edifici limitrofi.

Le modifiche alla viabilità rimarranno operative fino al completamento delle indagini ingegneristiche necessarie a certificare la sicurezza dell’area. Nel frattempo, cittadini e turisti sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica temporanea e dagli operatori sul posto.