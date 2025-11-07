Torre dei Conti, la Procura lancia un appello: servono video o foto del primissimo crollo

La Procura di Roma chiede ai cittadini un aiuto concreto per ricostruire le primissime fasi del crollo della Torre dei Conti, nel cuore della città. L’incidente è costato la vita a un operaio, rimasto intrappolato sotto le macerie. Per completare il quadro investigativo, gli inquirenti cercano immagini del primo cedimento: filmati o foto che possano mostrare anche solo parzialmente l’innesco del crollo e i secondi immediatamente successivi.
Perché sono cruciali le immagini dell’innesco
Gli investigatori hanno bisogno del momento esatto in cui la struttura ha iniziato a cedere: pochi fotogrammi possono chiarire direzione del collasso, eventuali segnali premonitori e dinamica con cui si sono staccati i materiali. La differenza tra un video girato qualche minuto dopo e uno che coglie il primo cedimento è determinante per capire cause, responsabilità e sequenza dei fatti.
Come inviare video e foto alla Procura
Chi possiede materiale utile è invitato a trasmetterlo attraverso due canali ufficiali, indicando i recapiti per essere ricontattato:
- Email dedicata:
crollotorredeiconti@carabinieri.it
(dimensione massima degli allegati: 20 MB)
- WhatsApp: +39 347 926 1316
In entrambi i casi, è necessario allegare:
- Il materiale che si intende fornire (video e/o foto).
- Un documento di identità.
- Un’utenza di contatto (numero o indirizzo preferito) a cui si desidera essere richiamati.
Che cosa inviare: indicazioni pratiche
Sono utili riprese integrali o parziali del primissimo crollo. Vanno bene clip brevi, sequenze scattate a raffica, immagini registrate da smartphone, dashcam, videocamere domestiche o professionali. È preferibile conservare, se possibile, i file originali con metadati (data, ora, posizione), evitando di comprimerli o risalvarli più volte; se non disponibile l’originale, anche una copia può comunque risultare preziosa. Nel corpo del messaggio è utile specificare luogo di ripresa, ora indicativa e angolazione.
Il contesto: un decesso e un cantiere da ricostruire nei dettagli
Il crollo alla Torre dei Conti ha provocato la morte di un operaio, travolto e intrappolato sotto i detriti. Le indagini puntano a chiarire chi lavorava nell’area, quali opere fossero in corso, la condizione della struttura nelle ore precedenti e se vi fossero criticità note. Per queste verifiche, la documentazione visiva spontaneamente inviata dai cittadini può integrare sopralluoghi, rilievi e perizie.
Tutela delle fonti e corretto uso del materiale
I materiali inviati verranno utilizzati ai fini delle indagini. Chi condivide immagini deve farlo in modo diretto ai recapiti indicati, evitando la diffusione incontrollata sui social che rischia di alterare contenuti o confondere le cronologie. Conservare una copia integra dei file e indicare un contatto attivo agevola eventuali approfondimenti.
Riepilogo dei recapiti
- Allegare sempre: materiale, documento di identità, utenza per il ricontatto
Chi era presente nelle vicinanze, o dispone di camere che puntano verso la zona, è invitato a controllare i propri archivi: pochi secondi di video, anche parziali, possono essere decisivi per ricostruire l’innesco del crollo e fornire alla Procura elementi oggettivi per accertare fatti e responsabilità.