Torri in Sabina, comunale arrestato per assenteismo: parole crociate in auto e colazioni prolungate al bar

A Torri in Sabina, un comune della provincia di Rieti, si è verificato un episodio che ha sollevato un polverone mediatico. Un manutentore comunale è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo che il sindaco ha deciso di porre fine al suo comportamento scorretto e ripetuto. Nonostante le reiterate lettere di richiamo, l'uomo continuava imperterrito a utilizzare le sue ore lavorative per svolgere attività personali.

Un modus operandi ormai abituale

La giornata tipo del dipendente iniziava alle sette del mattino con la timbratura del cartellino. Tuttavia, invece di dedicarsi al suo lavoro, l'uomo era solito uscire subito dopo per dedicarsi a una serie di attività private.

Colazioni prolungate al bar e parole crociate risolte comodamente seduto nella propria auto erano all'ordine del giorno. A mezzogiorno si dirigeva verso casa per pranzare e tornava all'ufficio solo nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per timbrare l'uscita alle 18.

Il sindaco non ci sta: “Intervenite voi!”

Stanco delle continue infrazioni e dell’immobilità della situazione, il sindaco ha deciso di rivolgersi alla Guardia di Finanza. “Non ce la faccio più, intervenite voi,” avrebbe dichiarato esasperato dal reiterato assenteismo del manutentore. Gli investigatori hanno quindi avviato le indagini con una serie di appostamenti discreti.

Arresto in flagranza: truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico

Le forze dell’ordine hanno documentato sistematicamente le giornate “lavorative” del dipendente attraverso fotografie e filmati. In più occasioni è stato immortalato mentre si trovava al bar o in un negozio di ferramenta durante l’orario di servizio. Dieci sono state le giornate complessivamente osservate prima che i militari procedessero con l’arresto in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico.