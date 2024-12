Torroncini, guai a non prepararli per la cena di Natale | In questo Comune laziale non si accettano scuse, questa è la RICETTA autentica

Finalmente è arrivato il periodo più dolce dell’anno: è il momento di gustare i veri torroncini di Natale.

Questa è la ricetta autentica del Lazio a cui nessuno può resistere. Si tratta di una delizia che esiste da secoli e che, sa sempre, conquista tutti al primo assaggio.

In questo Comune laziale non c’è Natale senza il gusto dolce e avvolgente dei torroncini morbidi.

La ricetta originale del dolce più gustoso delle festività è fatta di pochi passaggi essenziali e di ingredienti genuini, che, mixati tra loro e declinati in diverse varianti, danno vita a un delizia capace di coccolare ogni palato.

Scopri l’antichissima ricetta dei torroncini tipici della regione, ogni morso racchiude l’essenza stessa delle Feste.

Torroncini, la ricetta originale del Lazio

Nel cuore del Lazio, a partire dal lontano Settecento, si produce un torrone particolare, a pasta morbida, dalla consistenza avvolgente e dal sapore dolce e deciso. Il suo gusto inconfondibile è dato dalla pasta di mandorle, arricchita di canditi e glassa bianca.

Si tratta del torroncino di Alvito, località immersa nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, che oggi, a distanza di secoli, è ancora uno dei prodotti più amati della regione e anche uno dei dolci più apprezzati delle Feste. Per realizzare i torroncini tipici di Alvito occorrono mandorle, nocciole, miele, cannella, zucchero, acqua cioccolato fondente o al latte o glassa di zucchero. Vediamo come si preparano e qual è la ricetta della tradizione.

Come si prepara la delizia golosa, tipica delle Feste

Il torroncino di Alvito è un’istituzione, che con il tempo ha dato vita a oltre 14 tipologie diverse di dolci, che appartengono a tre versioni principali, ovvero “classico”, di “pasta reale” e “croccantino”. Quando i maestri pasticceri della zona creano questa delizia per prima cosa creano un composto omogeneo macinando mandorle, nocciole, zucchero e acqua. Poi l’impasto va cotto a bagnomaria e successivamente va tagliato in piccole dimensioni. Dopo di che occorre creare la copertura dei torroncini e lo si può fare scegliendo tra cioccolato fondente, quello al latte o una glassa di zucchero fondente.

I passaggi specifici e le dosi degli ingredienti sono tuttora segrete perché, come si legge su www.parchilazio.it, si tratta di una ricetta tramandata di generazione in generazione. Per assaporare il gusto delle Feste occorre recarsi ad Alvito, così da concedersi un vero viaggio all’insegna dei sapori e della scoperta del meraviglioso territorio che unisce la bellezza di tre regioni diverse, che tra il verde del parco sembrano essersi date appuntamento.