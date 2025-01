Torta light dei VIP, questa la possono mangiare tutti, anche chi è a dieta | Si prepara con un solo ingrediente: da leccarsi i baffi

Con pochi step potrai preparare una buonissima torta light, ideale anche per chi è a dieta. Diventerà subito la tua preferita!

Preparare i dolci è una passione di tantissime persone e al contrario di quello che si possa pensare, non è poi così difficile. Sebbene, possono esserci alcuni step fondamentali da seguire, alcune ricette si prestano bene anche per chi non è tanto avvezzo in cucina.

Un esempio di ricetta semplice ma allo stesso tempo gustosa riguarda proprio la torta in casa. Mettendo in pratica alcune efficaci opzioni possono essere preparate in maniera semplice e veloce.

Tra l’altro spesso non occorrono nemmeno molti ingredienti. In particolare, una ricetta fatta con ingredienti che quasi sempre si hanno in casa, riguarda una torta davvero buonissima adatta anche per chi desidera mantenersi in forma.

Si tratta di una merenda che non contiene né uova e né latte, quindi è l’ideale anche per chi presenta delle intolleranze alimentari specifiche. Ma non solo, può essere un ottima alternativa anche per gli ospiti vegani non essendoci ingredienti di origine animale. Insomma è un‘opzione adatta a tutti.

Torta light, gli ingredienti

Come prima cosa va subito detto che la ricetta può essere tranquillamente personalizzabile. Quindi, ad esempio, si può, sostituire l’acqua con la spremuta d’arancia o con il succo di limone per ottenere un gusto agrumato ed intenso. Chi invece ama i dolci più ricchi può aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato o ancora mette degli zuccherini sulla superficie prima della cottura, soprattutto per ottenere un tocco cromatico per ingolosire i bambini.

A prescindere da quale versione si desidera realizzare, la ricetta della torta all’acqua è veramente semplice. Come riporta inran.it, gli ingredienti base che non devono mancare sono: 380 ml di acqua (o spremuta d’arancia), 370 grammi di farina 00, 250 g di zucchero, 80 gr. di olio di semi e scorza di limone grattugiata oppure la vaniglia estratta dal baccello per un’aroma ancora più intensa. Non può mancare la bustina di lievito per dolci.

Come preparare la Torta light

Gli step per preparare la torta light in maniera eccellente, sono pochissimi. Come prima cosa in una ciotola occorre passare al setaccio farina e lievito, va aggiunto poi lo zucchero e la scorza di limone. A parte bisogna mescolare l’olio con l’acqua andando ad incorporare gli ingredienti secchi a quelli liquidi mescolando continuamente e seguendo lo stesso ritmo fin quando non si ottiene un composto omogeneo.

Nel frattempo che si prepara l’impasto è bene preriscaldare il forno a 180 gradi per poi versare il composto in una teglia leggermente unta, per evitare che si possa attaccare. Lasciar cuocere per 45 minuti. Prima di sfornare, è necessario controllare se la torta è cotta con il classico stecchino. Una volta pronta, si può decorare con una spolverata di zucchero a velo.