Torta ROMANA, questa va preparata rigorosamente di domenica | Due ingredienti e fai felici anche i condomini: ricetta per principianti

Non dovrai più impazzire per trovare un’idea per il pranzo del weekend: la torta romana è il dessert perfetto per il sabato e la domenica.

Questa ricetta va provata almeno una volta nella vita perché è buonissima e non servono grandiose abilità culinarie.

Sai farla anche tu, provala e te ne renderai conto: ecco quali passaggi seguire e quali ingredienti acquistare.

Non c’è dieta che tenga: se porti in tavola la torta romana nessuno potrà davvero dirti di no.

Ti chiederanno il bis, una fetta non basta: è un’autentica leccornia nata vicino Roma.

Torta romana, il dessert perfetto da servire come fine pasto durante le cene e i pranzi del fine settimana

Se non sai che cos’è la torta romana, non ti preoccupare. Ti guidiamo nella preparazione di una delle ricette più gustose di tutta Roma. Questa torta speciale la fa da padrona tra le vetrine delle pasticcerie della capitale e non solo. In tutto il Lazio il dolce di cui parliamo è super apprezzato e rappresenta un cavallo di battaglia per tutti coloro che amano i piaceri della buona tavola.

Se hai degli ospiti golosi e non sai che cosa preparare come dessert per il pranzo della domenica o come fine pasto sfizioso per la cena di sabato sera, niente paura! Scopre quali sono gli ingredienti di cui hai bisogno e segui, passo dopo passo, il procedimento. Otterrai un successo assicurato!

La ricetta semplice dal successo assicurato

Per preparare la torta romana per 10 persone occorrono 350 g di farina 00, due tuorli d’uovo, un uovo intero, 150 g di zucchero 100 g di burro, scorza di limone grattugiata e due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Per preparare la farcitura servono 180 grammi di zucchero, 300 g di confettura di visciole e 400 grammi di ricotta di pecora. La torta romana per eccellenza infatti è proprio la crostata di ricotta e visciole.

Per prima cosa bisogna creare la pasta frolla. dunque comincia mescolando in una ciotola capiente zucchero burro, scorza di limone grattugiata e uova. Quando l’impasto sarà diventato uniforme e omogeneo trasferiscilo in frigo e fallo riposare 30 minuti. Intanto dovrai dedicarti alla farcitura. La prima cosa da fare è setacciare la ricotta con un colino, così da renderla cremosa e senza grumi. Alla ricotta poi andrai ad aggiungere lo zucchero. Lascia riposare la crema per mezz’ora in frigo.

A questo punto basta togliere la pasta frolla dal frigo dividerla in due e stendere l’impasto creando, con l’aiuto di un matterello da cucina, due dischi. Poi bisogna foderare uno stampo da forno con farina burro e carta da forno e inserire uno dei due dischi di pasta frolla al suo interno, facendolo aderire bene sul fondo. Poi dovrai versare della confettura di visciole e poi la ricotta. Infine dovrai coprire con l’altro disco di pasta frolla e far cuocere la torta romana in forno statico per circa 50 minuti a 180 gradi.