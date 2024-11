Tottenham-Roma 2-2: Hummels nel recupero per un pareggio fondamentale

Hummels e Mancini Tottenham-Roma (© AS Roma Official X Page)

La Roma va subito sotto per un rigore causato dal tedesco, pareggia con Ndicka, va nuovamente in svantaggio e la recupera al 91’. Prestazione positiva

Tottenham-Roma, montagne russe della durata di quasi centro minuti, restituisce alla squadra di Ranieri una prestazione che può far svoltare una stagione, nonostante errori, tante occasioni concesse e un pareggio arrivato solo nel recupero. Un atteggiamento propositivo dal primo all’ultimo minuto premiato sul finale di gara: non stravolge la classifica di Europa League (21° posto attuale) ma può dare autostima in vista della sfida contro l’Atalanta.

Tottenham-Roma: la cronaca del primo tempo

Ranieri per Tottenham-Roma, dopo gli esperimenti di Napoli, ripropone la difesa a tre vista nel secondo tempo della sfida del Maradona: Mancini (per l’occasione capitano), Hummels (alla prima da titolare in giallorosso) e Ndicka sul centrosinistra. Celik e Angelino sugli esterni, mediana composta da Paredes (che torna titolare dopo quasi due mesi) e Kone, Dybala ed El Shaarawy a sostegno di Dovbyk. Il Tottenham, sesto in classifica in Premier League e a quota 9 punti in Europa (3 vittorie e una sconfitta) viene dalla roboante vittoria 0-4 in casa del Manchester City. L’allenatore Postecoglou schiera Forster in porta (al posto dell’azzurro Vicario, infortunatosi alla caviglia) e l’ex Juve Bentancur in cabina di regia, con il tridente offensivo formato da Son, Solanke e Kulusevski.

Dai primi minuti è palese l’intento di entrambe le squadre di giocarsela a viso aperto e non a caso il risultato si sblocca subito. Al terzo minuto Sarr anticipa Hummels in area che lo stende: l’arbitro svedese Nyberg non ravvisa il fallo, ma il tedesco è in netto ritardo e il Var lo richiama cambiando la decisione di campo. Son dal dischetto spiazza Svilar e dopo 5 minuti la Roma è sotto.

La reazione giallorossa non tarda ad arrivare e complice gli spazi lasciati dagli Hotspurs si creano subito pericoli. Forster anticipa in uscita Dybala lanciato da Celik e al 20’ la Roma pareggia. Calcio piazzato dalla trequarti, Dybala batte per Ndicka che spizza di testa, allungando la traiettoria del pallone che bacia la parte inferiore della traversa ed entra. Primo gol in giallorosso per l’ivoriano campione di Coppa d’Africa. Dopo 120 secondi la Roma sarebbe anche passata in vantaggio con una bella combinazione di Dybala che alza il pallone per El Shaarawy. L’italo-egiziano al volo di destro insacca all’angolino, ma il Var ravvisa un fuorigioco che annulla il sorpasso.

La partita continua a essere senza sosta, con la sensazione che entrambe le squadre possano trovare il nuovo vantaggio a ogni azione. Al 26′ Angelino sulla linea salva un tiro a botta sicura e Svilar respinge sul secondo tentativo di Solanke, due minuti dopo è Forster a salvare su Dybala. L’argentino entra in area, incespica ma poi prova una battuta secca rasoterra e l’ex nazionale inglese si distende e con la mano evita il 2-1. Svilar dall’altra parte para su Sarr dopo un errore in orizzontale. Al 33’ il Tottenham torna di nuovo avanti. Kulusevski parte da sinistra e punta Hummels, mette il pallone arretrato al centro dove arriva Johnson che brucia un Angelino in ritardo e deposita in rete. Gli inglesi hanno l’immediata doppia possibilità di fare il 3-1. Kulusevski col mancino colpisce il palo interno, sulla respinta Son da posizione favorevole spara alto. Il coreano poco dopo ci prova col destro e Svilar si distende in tuffo. Si chiude un primo tempo con una Roma sotto nel punteggio, propositiva ma che ha rischiato tanto nella parte finale.

L’urlo finale di Hummels per il pareggio

Dall’intervallo la Roma rientra in campo con Soulé al posto di Dybala e un atteggiamento propositivo rinnovato. In due minuti vengono annullati due gol ai giallorossi (tre il totale della serata), per due posizioni di fuorigioco da parte di Dovbyk. All’ora di gioco anche una traversa sfortunata: su cross da sinistra Angelino colpisce al volo, tiro deviato che si impenna e si stampa sulla traversa. Un giro di lancetta e montante anche degli inglesi con la punizione dai 25 metri di Pedro Porro. Poco dopo Paredes in recupero salva tutto su una ripartenza, dall’altra parte Kone col piattone dal limite a fil di palo.

Solanke due volte sfiora il 3-1, prima una botta parata a mano aperta da Svilar, poi traversa clamorosa colpita di testa sottomisura. Da quel momento in poi è un assedio della Roma alla ricerca del pareggio con delle forze fresche: Zalewski per Celik sulla sinistra e il ritorno in campo dopo due mesi e mezzo di Saelemaekers, che rileva El Shaarawy. Succede tutto nel recupero: Forster al 91’ è miracoloso con il riflesso sulla girata di Mancini. Urlo in gola strozzato per i 3000 romanisti nel settore ospiti che però arriva l’azione successiva. In area Saelemaekers serve al momento giusto l’ennesima sovrapposizione di Angelino, lo spagnolo crossa rasoterra dove sul secondo palo Hummels da due passi non può sbagliare. 2-2 che rimane il risultato finale: Roma che esce dall’ex White Hart Lane con un punto e tantissimo morale per una prestazione non esente da errori ma confortante sul piano del carattere, del gioco e della convinzione.

Tottenham-Roma: il tabellino della partita

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik (65’ Zalewski), Paredes, Kone, Angelino; Dybala (46’ Soulé), Dovbyk, El Shaarawy (69’ Saelemaekers). All. Ranieri

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies, Gray; Sarr (68’ Bissouma), Bentancur (77’ Bergvall), Johnson (68’ Maddison); Kulusevski, Solanke, Son (77’ Werner). All.

Marcatori: 5’ Son (R), 20‘ Ndicka, 33’ Johnson, 91’ Hummels

Ammoniti: 28’ Paredes, 28’ Kulusevski, 72’ Bentancur

Arbitro: Nyberg (SWE); Assistenti: Beigi (SWE), Söderkvist (SWE); Quarto Uomo: van Boekel (NED); VAR: Ruperti (NED); A-VAR: Ladebäck (SWE).

Recupero: 4’ primo tempo, 5’ secondo tempo