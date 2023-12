Totti: “Avrei voluto essere allenato da Mourinho”

(Adnkronos) – "Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho? Sì, mi sarebbe piaciuto. Come ho sempre detto, avrei voluto essere allenato da Mourinho in carriera". Francesco Totti, ex capitano della Roma, confessa il suo sogno (non realizzato) ai microfoni di Radio Tv Serie A con Rds in occasione del Festival di YouTube a Milano. "Meglio Totti-Batistuta o Lukaku-Dybala? Io avrei messo tutti e quattro insieme: sarebbe stata una Roma abbastanza offensiva. Cosa manca a questa Roma? La continuità di risultati, quando non vinci in continuazione ci sono alti e bassi. Avendo un grande allenatore penso che, alla fine, dipenda tutto dai calciatori", ha aggiunto Totti che sul gol più bello segnato in carriera ha detto: "Mi capita di rivedere le mie migliori azioni su YouTube. Il gol più bello non è facile da decretare, penso che i migliori siano quelli segnati a Genova e Milano: il gol al volo contro la Samp e il pallonetto a Julio Cesar. Sono due gol bellissimi, anche se totalmente diversi", ha aggiunto Totti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

