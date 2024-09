Totti-Blasi, l’ultima notizia è la più clamorosa: ‘Hanno già organizzato tutto’ | Ecco che stanno tramando

Dovrebbe riprendere nei prossimi giorni la causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma a tal proposito c’è una novità clamorosa

Sta per entrare nel vivo la causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex capitano e bandiera della Roma e la showgirl e conduttrice televisiva hanno affidato ai rispettivi avvocati le pratiche da portare avanti davanti al Tribunale civile.

Nelle ultime settimane era circolata la voce, peraltro non smentita, della richiesta avanzata dall’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi” di un aumento della cifra contenuta nell’assegno di mantenimento. Una richiesta che Totti avrebbe però rispedito al mittente.

Nel frattempo l’ex numero dieci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport che ha scatenato le inevitabili accese discussioni all’interno dell’universo giallorosso. Tanti gli argomenti toccati dall’ex fuoriclasse romanista che a quanto pare continua a sentirsi emarginato dal club a cui ha dedicato l’intera carriera.

Tornando alla vicenda più personale legata alla definizione del divorzio da Ilary Blasi, è arrivata nelle ultime ore una notizia che ha fatto balzare sulla sedia i tantissimi fan dell’ex fuoriclasse giallorosso e tutti coloro che seguono con interesse le storie del gossip nostrano.

Totti e Blasi, la novità sconvolgente: questa non se l’aspettava nessuno

Proprio nell’imminenza delle nuove udienze che dovranno portare in tempi auspicabilmente rapidi alla conclusione della causa, secondo quanto rivelato dalla rivista “Nuovo” sarebbe stato siglato un accordo a sorpresa tra i due ex coniugi.

Si tratta di un’intesa volta proprio a favorire un’accelerazione dei tempi del processo e ad evitare inutili e dannose lungaggini. Del resto sia Totti che Ilary vogliono chiudere la questione quanto prima così da sentirsi liberi di poter eventualmente convolare a nozze con i rispettivi nuovi compagni.

Totti e Blasi, l’intesa è arrivata per un solo motivo: fan increduli

Entrando più nel dettaglio della vicenda, questo sarebbe il contenuto dell’accordo trovato tra Ilary e Totti: entrambi si sarebbero impegnati a cancellare dall’elenco dei testimoni tutti i presunti rispettivi amanti che avrebbero dovuto presentarsi davanti al giudice del tribunale.

“Pensiamo ai figli e non diamo spettacolo“, questa è la motivazione che avrebbe convinto gli ex coniugi a non farsi la guerra in sede processuale. Se fosse vero alla fine avrebbe prevalso l’amore per i propri tre figli e la voglia di tutelarli davanti ai media.