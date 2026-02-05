Totti può tornare alla Roma: Ranieri svela l’ipotesi Friedkin e riapre un dossier rimasto sospeso dal 2019

Il nome di Francesco Totti torna a rimbalzare con forza dentro e fuori Trigoria. A riaccendere una prospettiva che sembrava consegnata alla nostalgia è Claudio Ranieri, che in un’intervista a Sky Sport ha parlato senza giri di parole: «I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma». Una frase che pesa, perché arriva da chi oggi orbita nel perimetro della proprietà e conosce il clima interno, ma anche perché rimette sul tavolo un tema rimasto irrisolto dal 2019. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ranieri e la “pista Totti” alla Roma: perché l’ipotesi adesso è concreta

Le parole di Ranieri non sono un auspicio generico: raccontano un ragionamento già avviato dalla proprietà. Nel calcio moderno la dimensione simbolica conta, ma non basta. Eppure, nel caso di Totti, il simbolo coincide con un patrimonio identitario che la Roma può trasformare in valore, a patto di costruire un incarico definito e non decorativo. È proprio qui che si gioca la credibilità dell'operazione: la Roma avrebbe interesse a richiamare il suo uomo immagine più potente soltanto se il perimetro di azione fosse reale, misurabile, riconosciuto dagli organigrammi e dai processi decisionali.

Dal 17 giugno 2019 a oggi: il “nodo” mai sciolto fra Totti e la Roma

Il punto di partenza resta il giorno dell'addio da dirigente. Il 17 giugno 2019, nella conferenza stampa al CONI, Totti spiegò che l'uscita non era frutto di una scelta serena e rivendicò di essersi sentito escluso dalle scelte che contano. Disse di non aver avuto la possibilità di incidere e di essere rimasto ai margini dei passaggi chiave. Quel congedo, lungo e amaro, lasciò una frattura con la gestione di allora (era l'era Pallotta) e con una struttura dirigenziale nella quale l'ex capitano non si riconosceva.

Utilità per la Roma: quale ruolo potrebbe avere Totti se rientra in società

Il punto politico-sportivo è il ruolo. Non basta “Totti in società”: serve capire se parliamo di area tecnica, rappresentanza istituzionale, raccordo con settore giovanile, relazioni internazionali, o di un ruolo di indirizzo in campo sportivo con deleghe chiare. L’esperienza del 2017-2019 insegna che una posizione priva di potere produce soltanto attrito e frustrazione. Un rientro, per essere sostenibile, dovrebbe evitare ambiguità: responsabilità definite, catena di comando trasparente, strumenti operativi. In caso contrario, il rischio non sarebbe mediatico, ma organizzativo.

Friedkin e Roma: perché riaprire il “capitolo Totti” proprio nel 2026

L’ipotesi di un ritorno si colloca in un momento in cui i club cercano figure capaci di connettere progetto sportivo, immagine e rapporto con tifoseria e sponsor. Totti, da questo punto di vista, è un asset unico: rappresenta continuità, riconoscibilità globale, capacità di parlare a più generazioni. Ma una società strutturata non richiama un’icona solo per scaldare la piazza: lo fa se intravede un vantaggio nel medio periodo, anche sul piano della governance. Le parole di Ranieri suggeriscono che il ragionamento sia proprio questo: una “risorsa Roma” da rimettere in campo, con un perimetro compatibile con le esigenze della proprietà.

Reazioni e conseguenze: cosa cambierebbe davvero se Totti rientrasse alla Roma

La reazione del tifo è prevedibile: entusiasmo immediato. Più delicato, invece, l’effetto interno. Un rientro di Totti impone equilibri nuovi, perché ogni decisione passerebbe anche dal confronto con una figura che ha peso specifico naturale. Per questo l’eventuale annuncio dovrebbe arrivare solo a organigramma pronto, per evitare sovrapposizioni e letture distorte. Sul piano esterno, invece, la Roma si assicurerebbe un segnale forte di ricucitura con la propria storia, superando una ferita che nel 2019 fu anche istituzionale, non soltanto sportiva.

Al momento, l’unica certezza è la frase che ha rimesso tutto in movimento: i Friedkin “ci stanno pensando seriamente”. Da qui in avanti contano tempi e soprattutto contenuti: il ruolo, le deleghe, il metodo. Se questi elementi saranno chiari, il 2026 potrebbe davvero segnare la terza vita di Totti con la Roma, dopo campo e prima esperienza dirigenziale.