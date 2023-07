Tour de France 2023, Asgreen vince 18a tappa. Vingegaard sempre leader

(Adnkronos) –

Kasper Asgreen ha vinto in volata la 18esima tappa del Tour de France. Il danese della Soudal Quick-Step è al suo primo successo nella Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km. Battuti in volata l'olandese Pascal Eenkhoorn e il norvegese Jonas Abrahamsen. Il danese Jonas Vingegaard resta leader della classifica generale con 7'35" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates). Domani è in programma la 19/a tappa, la Moirans-en-Montagne-Poligny di 173.0 km. —[email protected] (Web Info)

