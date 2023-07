Tour de France 2023, programma settima tappa: percorso e orari tv

(Adnkronos) – Il Tour de France 2203 affronta domani la settima tappa, la Mont-de-Marsan-Bordeaux di 170 km. Per il gruppo, con Vingegaard maglia gialla, si prospetta un venerdì relativamente tranquillo dopo le due impegnative frazioni pirenaiche. La settima tappa si potrebbe animare a circa 40 km dal traguardo con l'unico Gran Premio della Montagna del percorso: la Cote de Beguey comprende un'ascesa di 1,2 km al 4,4% di pendenza media e precede una discesa che fa da antipasto all'arrivo. In tv, Rai2 propone la diretta in chiaro dalle 14.45. Su Eurosport 1 (anche nelle versioni streaming Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn), si parte alle 13. —[email protected] (Web Info)

