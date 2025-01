Tra colline boscose e laghi mozzafiato, si erge uno splendido borgo del Lazio | In questo posto i sentieri sono sospesi nel tempo

Non lasciarti convincere da chi decanta la bellezza delle città del Lazio, il posto che vale la pena visitare è questo borgo.

Si tratta di un comune dove sembra che il tempo si sia fermato. Chiunque faccia visita a questa cittadina resta letteralmente a bocca aperta.

Tra boschi, stradine acciottolate e panorami mozzafiato è impossibile non emozionarsi. Scopri dove si trova e perché è considerato da tutti un autentico gioiello.

Resterai incantato e non crederai ai tuoi occhi: ecco la meta della tua prossima fuga dal caos cittadino.

La vera perla della regione è questa qui, passeggiare lungo i suoi sentieri equivale a sognare ad occhi aperti.

Borgo del Lazio, la meta che vale davvero la pena visitare una volta nella vita

Non c’è alcun dubbio che il Lazio sia la regione principale da scoprire per chi ama la storia, l’arte, le tradizioni secolari, la buona tavola e anche l’aria pulita. Tra le tante perle della regione spicca una cittadina da sogno. Questo borgo si trova fuori dal tempo e chiunque decida di far visita al borgo di cui parliamo resta senza parole.

Uno dei comuni più belli di tutta la regione Lazio si trova in provincia di Rieti al confine con l’Umbria. Sorge a oltre seicento metri di altezza e qui gli amanti delle passeggiate in mezzo al verde, dei piccoli sentieri, dell’aria pulita e degli scorci da cartolina trovano il loro paradiso. Questo Comune è la patria degli appassionati di trekking e non solo. Scopri come si chiama e come arrivarci e goditi lo spettacolo di un luogo incantato.

Dove si trova e come si chiama uno dei Comuni più belli di tutta la regione

Il Comune di cui parliamo viene anche chiamato Paese di Pietra per via delle antiche costruzioni e delle stradine acciottolate su cui per anni hanno camminato le popolazioni che hanno abitato nella zona nei secoli passati. Il nome di questo luogo incantato è Labro ed è diventato famoso per la posizione, perché sorge su un meraviglioso bosco a oltre seicento metri di altezza e per il bellissimo centro storico. La cittadina infatti, sorta, come si legge sul sito web www.lazionascosto.it, nel secolo IX, ha origine medioevale e mantiene intatto tutto il suo splendore originale.

Camminando per le stradine di Labro infatti, si può ancora notare la tipica struttura architettonica del periodo medievale con la forma a ventaglio. Labro dista dal centro di Rieti e da Terni circa 23 km e dalla città di Roma 101 km. Dunque chi parte dalla capitale può arrivare a Labro guidando per circa un’ora e cinquanta minuti.