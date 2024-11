Tra fritti e grigliate, in questo borgo del Lazio si festeggia il VINO | Questa è l’unica data da ricordare, meta perfetta prima delle feste

Se ami il buon cibo, il buon vino e le tradizioni di una volta allora dovresti assolutamente partecipare a quest’evento nel Lazio.

Il conto alla rovescia è già partito e gli appassionati di vino hanno aspettato questo momento tutto l’anno. Corri a scoprire la manifestazione più attesa del mese.

Non c’è niente di meglio di dar inizio al periodo delle festività natalizie con una giornata tutta dedicata al piacere dello stare insieme e di brindare in una cornice unica nel suo genere: una fortezza risalente all’XIII Secolo

Un antico castello da medioevale fa da sfondo a questa festa che celebra storia, autenticità e riscoperta dei sapori e dei valori di un tempo.

Save the date: l’appuntamento è a breve ed è imperdibile. Chiunque c’è stato non vedere l’ora di tornare.

Vino, il borgo del Lazio da visitare per assaporare tutto il gusto delle Feste

C’è un posto speciale in cui si può far festa, visitando un borgo in cui il tempo sembra essersi fermato. In questo posto così particolare, nel cuore del Lazio, c’è una cittadina in cui ogni anno il buon vino, la tradizione culinaria locale, il cibo genuino la musica e la storia si danno appuntamento. La manifestazione è così interessante che quest’anno è stata riconfermata per la ventesima volta.

Se ami scoprire le eccellenze del territorio e far visita ai luoghi che raccontano l’antica storia del nostro Paese e se ti piace celebrare i prodotti locali e le tipicità regionali, allora questo è senza dubbio l’evento enogastronomico che fa per te. Scopri dove si trova e quali sono le date da tenere a mente e goditi la festa.

La ventesima edizione de Il Giorno di Bacco

L’evento di cui parliamo è un inno al buon bere e al piacere della condivisione e si terrà tra le mura del Castello Savelli. Si tratta di una fortezza che risale al XIII secolo e che fa da cornice al Giorno di Bacco, una manifestazione che da ben vent’anni si svolge nel centro storico di Palombara Sabina. Qui tra piatti di carne grigliata, ortaggi di stagione fritti, dolci e fiumi di vino locale ogni visitatore potrà assaporare il vero gusto della festa e prepararsi al Natale. Lo spirito infatti, è quello della gioia dello stare insieme, accompagnati da musica, balli e brindisi.

La data da non perdere, come si legge su www.lazioinfesta.it, è domenica 17 novembre 2024. Dalle ore 10:00 fino a mezzanotte la cittadina laziale si animerà e si colorerà di vita e di sapori unici, per dare spazio all’offerta enogastronomica locale e nella Sala delle Giare del Castello, si potrà pranzare gustando pietanze tipiche della cucina locale.