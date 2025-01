Tra giardini mozzafiato nel cuore del Lazio si nasconde il Paese del CARDINALE | Nessuno conosce la sua vera storia: è da brividi

Tra ville antiche, parchi monumentali, giardini all’italiana, il Paese del Cardinale affascina chiunque decida di visitarlo.

Quando arriverai in questo paesino del Lazio e passeggerai tra le case di basalto, resterai letteralmente senza parole.

Chiunque mette piede qui rimane ammaliato da ogni angolo dell’antico centro storico, dagli scorci da cartolina e dai panorami mozzafiato.

Il bello è che il paese del Cardinale si trova a pochi chilometri da Roma. Scopri qual è il suo vero nome e dove sorge per vivere un’esperienza magica.

Immergiti nella bellezza autentica in uno scenario unico, vedendo con i tuoi occhi il bellissimo Paese del Cardinale.

Paese del Cardinale, la meta perfetta per una visita all’insegna dell’arte e della bellezza

Le origini note di questo fantastico borgo del Lazio risalgono alla metà del 900. All’epoca era chiamato Bulgaria. Dopo il suo nome è stato trasformato. Nel XIII secolo infatti, è stato donato dal papa al vescovo di Viterbo e nel 1.500 il comune in questione ha cambiato aspetto perché è stata edificata qui una splendida Villa.

Il Paese poi ha conosciuto la sua fase di massimo splendore durante il Rinascimento. Ancora oggi infatti, nel Paese del Cardinale è possibile vedere con i propri occhi antiche dimore storiche e alcune delle opere architettoniche più interessanti del periodo del manierismo italiano del XVI secolo. Chi visita questo borgo porta a casa un bagaglio di cultura, arte e natura, perché ha anche la possibilità di fare un salto nel nello spettacolare Parco dei mostri di Bomarzo. Scopriamo il vero nome del comune in questione e la sua posizione.

Dove si trova, perché si chiama così e che cosa vedere

Il Paese del Cardinale viene chiamato così perché quando fu acquisito dal Cardinale, lo trasformò in un borgo molto noto in Italia. Da quel momento in poi il Paese è identificato con la figura ecclesiastica per il ricordo di quell’epoca e per una forma di riconoscenza.

Il borgo di cui parliamo è situato in provincia di Viterbo e il suo vero nome è Bagnaia. A rendere il Paese del Cardiale una meta apprezzatissima è il caratteristico centro storico, che appartiene alla zona nota come città di dentro. All’interno delle mura dell’aria più antica della città ci sono monumenti storici di grande rilievo, tra cui la splendida Villa Lante, un giardino manieristico del XVI secolo con due Casini, il Casino Gambara e il Casino Montalto, entrambi affrescati con bellissime opere del 500. Nella città di fuori invece si trovano gli edifici moderni di Bagnaia. Il borgo si trova a poco più di 105 km da Roma e dunque per chi parte dalla capitale, occorre un’ora e 45 minuti per arrivare nel Paese del Cardinale.