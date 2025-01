Tra i borghi più piccoli del Lazio si nasconde il paese della LENTEZZA | Qui l’ansia non esiste mai, perfetto per staccare la spina

Se vuoi davvero dire addio allo stress dovresti farti un regalo: vai alla scoperta del Paese della lentezza.

Sono stati tanti fino a oggi i poeti e gli scrittori che hanno realizzato, ciascuno a modo proprio, un vero e proprio elogio della lentezza. Qui sembra che le loro parole abbiano trovato una forma tangibile.

Tocca con mano il piacere di non guardare l’orologio. Il tempo qui sembra essersi fermato.

Fretta e caos saranno solo un ricordo lontano una volta che avrai messo piede nel borgo in questione.

Dimenticherai tensioni e ritmi frenetici non appena arriverai, scopri dove si trova e come si chiama il Paese della lentezza.

Paese della lentezza, il luogo in cui il tempo non conta nulla

A pochi km dalla capitale c’è un Comune speciale, si tratta di un paesino che sorge nella regione Lazio e che sta diventando una meta amata da chi cerca il vero relax e da chi vuole tornare a un contatto profondo con se stesso e con la natura circostante.

Il Paese di cui parliamo è noto come Paese della Lentezza perché si trova a pochi passi da Roma eppure sembra distante anni luce. Il motivo è che chi mette piede qui entra in un’altra dimensione. Se vuoi saper come si chiama e dove si trova il borgo italiano in cui puoi andare anche senza orologio, leggi l’indirizzo e tienilo bene a mente per la tua prossima gita fuori porta.

L’oasi del benessere e dalla bellezza nel cuore del Lazio

L’oasi di benessere e di bellezza che si trova nel cuore della regione Lazio è il Comune di Camerata Nuova e qui si respira un’aria di pace e serenità. La ragione è la bassissima densità popolazione composta da appena 400 anime e anche la posizione geografica speciale. Il paese della Lentezza infatti sorge a 810 metri sul livello del mare al centro del Parco Regionale dei Monti Simbruini, al confine tra la regione Lazio e l’Abruzzo. Qui nell’alta valle dell’Aniene, incastonato tra il Monte Autore, la Marsica e gli splendidi boschi circostanti, c’è un paradiso.

A 400 metri più in alto rispetto a Camerata Nuova, sorge Camerata vecchia, l’antico comune distrutto da un incendio divampato nel 1859. Dalle ceneri del vecchio Comune è stato edificato Camerata Nuova ma il fascino donato dalla natura e dalla quiete è rimasto lo stesso. Se stai pensando di aggiungere una tappa al tuo viaggio a Roma, sappi che dista dalla capitale d’Italia poco più di un’ora d’auto, perché le due cittadine sono separate da 75 km.