Tra i CASTELLI più belli del Lazio ce n’è uno che conoscono in pochi | Si trova alle porte di Roma e cela un mistero assurdo, è scritto sui libri

Se ti piacciono i paesaggi da favola dovresti visitare al più presto questo castello, è in Italia e sembra uscito da Le sue un libro!

Il castello era una struttura edificata a difesa della città e dunque svetta, sovrastando l’intero panorama, perché si trova nel punto più alto del comune.

Da lì il paesaggio è meraviglioso e i suoi 10.000 metri quadri fanno sentire qualsiasi visitatore come al centro di un piacevole viaggio nel tempo.

Il monumento di cui parliamo è nel cuore della regione Lazio: non devi per forza arrivare in Transilvania per poter ammirare un vero castello. Si trova a pochi km da Roma.

Non c’è un castello senza un antico segreto, ma questo qui custodisce addirittura un mistero. Corri a scoprirlo.

Il Castello da sogno nel cuore del Lazio

Dal punto più alto della città parte un labirinto di viuzze che, seguendo un percorso a spirale, conducono fino alle pendici del colle e collegano tutte le principali strade cittadine. Queste stradine che cominciano dal Castello, sito in cima al Comune, sono l’accesso privilegiato verso un mondo magico e incantato.

Il Castello è stato costruito per volere della famiglia Ottaviani, nell’anno mille come residenza personale. Poi è passato nelle mani di diversi pontefici e attualmente è sede di un Museo naturalistico e di una biblioteca. Nel corso dei secoli però né il passare del tempo, né i diversi eventi, né i diversi proprietari che si sono succeduti hanno scalfino la sua bellezza. Si tratta del più grande castello del Lazio, si estende per circa 10.000 metri quadrati con 132 ambienti diversi. Scopri dove si trova e come fare a visitarlo.

Dove si trova e come fare a visitarlo

Il segreto del Castello di cui parliamo è custodito nella sua storia. Fino agli inizi del ‘900 infatti è stato adibito a carcere, poi è passato nelle mani degli Sforza nel 1949, e successivamente è tornato in possesso del Comune, nel 1971. Il Castello in questione infatti, è stato più volte ristrutturato ma conserva lo splendore originario ed è stato utilizzato per diverse funzioni. Grazie alla decisione di attribuirlo al Comune, è diventato un vero e proprio monumento storico, che è possibile visitare.

Si tratta del bellissimo Castello Savelli Torlonia, situato a Palombara Sabina, a circa un’ora e mezza di auto da Roma. Le sue sale interne sono affrescate con meravigliose opere di Baldassarre Petruzzi. Ogni domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 il Castello Savelli Torlonia è aperto al pubblico.