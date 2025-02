Tra le splendide colline della Sabina si erge un borgo con un CASTELLO pazzesco | Oggi all’interno ci trovi loro, altro che stalliere e servitù

Scopri il meraviglioso borgo con castello a due passi dalla capitale d’Italia. Una volta che avrai messo piede qui non vorrai più andare via.

Borgo con castello, il villaggio medioevale a due passi dalla capitale d’Italia

Il borgo con castello è uno di quei posti dove andare se si desidera fare un viaggio alla scoperta di tradizioni di una volta, scorci da cartolina, aria pulita e se si sogna una fuga lontano dal caos della città. Il Comune in questione si trova nel cuore del Lazio e e più precisamente nell’area della sabina. Qui ogni visitatore viene rapito dal fascino della storia e dall’incontro unico tra architettura e natura. Infonde pace alla mente e allo spirito e chiunque mette piede qui, poi lascia questo borgo con nostalgia, portando a casa con sé foto speciali e ricordi indelebili.

Il borgo è dominato dalla presenza di un antico castello di origine medioevale, che svetta sulla collina su cui si è sviluppato il piccolo Comune laziale. Se non vuoi perderti l’emozione di passeggiare in uno scenario da fiaba, scopri quale è il nome da cercare sulle mappe e quanto dista da Roma il borgo con castello più bello di tutta la regione.

Dove si trova il Comune laziale

Il borgo laziale di cui parliamo attrae i turisti per il suo cento storico e i bellissimi monumenti presenti, come l’arco di ingresso che si trova a Piazza della Fonte, o la Chiesa di Sant’Antonio martire, con i suoi stupendi affreschi risalenti ai primi anni del XIII secolo. Il villaggio in questione si chiama Ornaro ed è frazione di Torricella in Sabina, si erge a circa 800 metri sul livello del mare ed è diviso in Ornaro alto e Ornaro basso.

Nel castello di cui abbiamo appena parlato, ovvero il Castello Brancaleoni, oggi ci sono abitazioni private, per cui dentro non è possibile trovare servitù né altri resti dell’epoca medioevale, semplicemente perché la visita non è consentita. Sebbene però il castello Brancaleoni possa essere ammirato solo da fuori, anche una visita esterna merita e di certo tutto il borgo vale di per sé la passeggiata. Il Comune laziale di cui parliamo si trova a soli 68,6 km, questo vuol dire che si raggiunge in appena un’ora d’auto.