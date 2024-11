Tra l’Umbria e il Lazio si erge un BORGO sospeso nel tempo | In questo periodo dell’anno si fa festa tutti i giorni: organizza una gita

Se ami i posti particolari e soprattutto le atmosfere di festa e di gioia, allora dovresti correre a visitare questo borgo.

Non è una cittadina italiana come tante. Qui c’è una tradizione molto particolare e apprezzatissima da chi ama questo periodo dell’anno.

Turisti e viaggiatori appassionati dell’antica arte che qui viene messa inscena tutti i giorni, arrivano da ogni dove per vederlo.

Una volta che lo avrai scoperto, vorrai tornarci tutti gli anni in compagnia della tua dolce metà, degli amici e della tua famiglia.

Si tratta di un borgo sospeso nel tempo che affascina tutti coloro che decidono di farvi visita: ecco come si chiama e dove si trova di preciso.

Il bellissimo borgo sospeso tra Lazio e Umbria

Tra due delle regioni del cuore dell’Italia, Lazio e Umbria, sorge un luogo da sogno. Si tratta di un posto così particolare che chiunque fa visita a questa cittadina, resta senza parole. Il borgo in questione fa parte del celebre Cammino di Francesco e, dal 2016, è anche parte del club dei borghi più belli d’Italia.

La bellezza del luogo è data dal suo incredibile patrimonio artistico e culturale. Si trova vicino Rieti, nel cuore del Lazio e più precisamente nell’area Sabina, al confine con la regione Umbria. La cittadina di cui parliamo è un borgo che si erge su un’altura del Monti Sabini. Scopri come si chiama e perché è così interessante.

Il luogo da sogno dove poter vivere l’emozione della festa più autentica

Il borgo di cui parliamo si trova ad appena due ore d’auto da Roma. Sorge in provincia di Rieti e si chiama Greccio. Turisti e non solo fanno a gara per recarsi qui, soprattutto in questo specifico periodo dell’anno, perché proprio a Greccio è nato il primo presepe, voluto da San Francesco. Lo scorso anno tutta la comunità del borgo ha festeggiato l’ottavo centenario del presepe, costruito nel lontano 1223.

Qui sacro e profano, riti religiosi e folclore si intrecciano, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere. A Greccio infatti, vengono esposte vere e proprie opere d’arte presepiale e viene messo in scena il suggestivo presepe vivente. Ma non solo: il paesino viene definito “la Betlemme Francescana”, perché nell’eremo di Greccio vi è la bellissima Cappella del Presepio, nella quale si trova il celebre l’affresco con la natività di Greccio e la natività di Betlemme. Chi ama il Natale e le atmosfere autentiche non può rinunciare al piacere di scoprire questa cittadina così speciale.