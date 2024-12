Tra mura megalitiche pazzesche si erge un vero tesoro a pochi minuti da Roma | Qui gli ingegneri restano a bocca aperta

Non perderti questa autentica meraviglia a pochi passi dalla Capitale d’Italia. Il suo fascino ti lascerà a bocca aperta!

Se stai pensando di trascorrere un weekend fuori dalla tua città e vorresti visitare un luogo dove bellezza e storia si intrecciano non puoi perderti questo splendido borgo.

Si tratta di un posto autentico che fin dall’antichità è stato oggetto di battaglie per il suo possesso. Non è un caso che qui siano passati molti eserciti e abbiano soggiornato diversi Papi.

Ancora oggi è possibile notare come sia stato costruito con assoluta precisione, considerato un vero e proprio capolavoro di ingegneria civile.

Ricco di angoli da fotografare e i suoi paesaggi da cartolina poi, renderanno ancor di più la tua esperienza indimenticabile. Per questo, vale la pena visitarlo almeno una volta nella vita.

Il gioiello poco distante da Roma

Come riporta provincia.fr.it, il borgo si erge sulla sommità di un colle che domina l’ampia vallata del fiume crocevia di importanti vie di comunicazione sia nella direttrice Nord-Sud (dal Lazio alla Campania) che Est-Ovest (dal Tirreno all’Adriatico). La sua posizione geografica tra l’altro è davvero eccezionale.

E’ qui inoltre che si trovano molte chiese bellissime come l’abazia di S.S. Giovanni e Paolo e la Chiesa di Santa Lucia. Queste chiaramente sono solo alcune. Non ci rimane adesso che scoprire il suo nome.

Il borgo ricco di storia che affascina milioni di visitatori

Il borgo di cui parliamo si trova nella provincia di Frosinone e dista precisamente 75 km da Roma. Si chiama Ferentino. Il suo territorio è circondato da acque sorgive che hanno dato vita alle terme. In epoca imperiale fu il centro favorito dalla nobiltà romana attirata dal clima, dalle belle villa, dalle sorgenti di acqua e dal teatro di 54 metri di diametro che poteva ospitare fino a 3.000 persone.

A caratterizzare questo borgo sono gli oltre 2500 metri di cerchia muraria esterna, in buona parte ancora conservati, l’Acropoli con il poderoso bastione dell’avancorpo, i possenti ieroni a difesa delle 12 porte di ingresso, tra cui le celeberrime Porta Sanguinaria, Porta Casamari e Porta Pentagonale. A questi si aggiungono gli stupendi tratti di mura poligonali, l’affascinante percorso sotterraneo di Grotta Para, completamente architravato con grandi pietre ciclopiche. Tutto questo contribuisce a rendere Ferentino un luogo unico al mondo, che ha affascinato da sempre studiosi e viaggiatori. Ma oltre alle mura e alle porte molte altre sono le testimonianze ancor oggi conservate dello splendore antico: il Mercato Coperto e il Teatro Romano, il Testamento di Aulo Quintilio Prisco, inciso nella viva roccia, i resti dell’acquedotto e del basolato stradale (per Ferentino transitava l’importante via Latina), le tracce delle antiche terme, le numerose epigrafi…