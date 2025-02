Tra piazzette e scalinate si nasconde un piccolissimo borgo nel cuore del Lazio | Chi cerca relax e pace, è nel posto giusto

Se sei alla ricerca della destinazione giusta per trascorrere una giornata di relax, allora considerare questo borgo nel cuore del Lazio.

Il borgo di cui parliamo è un paradiso per chi cerca un’atmosfera tranquilla e rilassata. Qui non serve il digital detox. Il paesaggio circostante distende corpo e anima.

Ecco dove andare per una giornata all’insegna della bellezza semplice e delle tradizioni di una volta.

Il borgo nel cuore del Lazio è un piccolo Comune in cui riconciliarsi con se stessi e con la splendida natura circostante.

Tra chiese rupestri e scorci panoramici questo paesino è una meta amatissima da turisti e local. Organizza una visita a questa cittadina laziale assieme a chi ami di più e ritrova la pace.

Borgo nel cuore del Lazio, dove andare per riconciliarsi con se stessi e con la natura

Il borgo di cui parliamo è considerato una meta perfetta per una giornata all’insegna del puro relax. Quello che fa di questo paesino una destinazione unica è di certo la sua posizione panoramica a ben 708 metri di altezza ma è la bellezza del territorio a renderlo una vera chicca. Il borgo infatti è immerso in un contesto suggestivo, reso ancor più affascinante dalle acque trasparenti del Lago del salto e dai fitti boschi rigogliose delle colline circostanti. Il paesino in questione infatti, si trova proprio tra i monti del Cicolano.

Il suo grazioso centro storico accoglie ogni passante e consente di fare una passeggiata per andare alla scoperta della storia della regione Lazio. Le origini di questo borgo infatti sono molto antiche e le prime tracce riportate sono datate 1.252, proprio come si legge sul sito web www.lazionascosto.it. Scopri dove si trova di preciso e qual è il suo vero nome.

Il piccolo paradiso nel cuore della regione Lazio

Il paesino di cui parliamo rappresenta una grande attrazione per chi apprezza l’architettura e la storia antica anche per la presenza delle chiese di Sant’Anastasio e Santa Maria Assunta, risalenti all’epoca medioevale. tappa obbligata di una visita a questo villaggio speciale è di certo la chiesa di San Liberatore, dalla quale si può apprezzare un panorama meraviglioso su tutti i borghi circostanti.

Il borgo si trova nel Cicolano, poco distante dal confine tra Lazio e Umbria, a poco più di 170 km dalla capitale. Questo piccolo ma magico Comune laziale gode di tutta la bellezza dei verdeggianti monti circostanti e, come abbiamo anticipato del Lago del Salto, e il suo vero nome è Poggio Vittiano.