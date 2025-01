Tra un colle e una valle si nasconde un grazioso borgo laziale | Organizza qui la prima gita del 2025, posto da sogno

Un luogo intrigante da visitare nel Lazio. Basta organizzare un’escursione già nei primi giorni del nuovo anno, ne vale davvero la pena

Non c’è modo migliore per iniziare il 2025 che organizzare una piacevolissima escursione in uno dei tanti e suggestivi borghi del Lazio. Luoghi a dir poco incantevoli, suggestivi e ricchi di reliquie di grande importanza storico-culturale.

Ce ne sono tanti, molti dei quali semi sconosciuti al grande pubblico. Eppure è sufficiente consultare le guide turistiche più approfondite per entrare in contatto con paesi e borghi caratteristici di epoca medievale.

Uno più interessante dell’altro, verrebbe da dire, in barba ai luoghi comuni e alle false leggende che circolano sulla bellezza della regione Lazio. C’è un paese in particolare che merita di essere visitato e conosciuto a fondo.

Si tratta un borgo medievale situato nella provincia di Latina, immerso tra i monti Lepini. Le sue origini ancora oggi sono un mistero, a tal punto che c’è chi le fa risalire perfino all’iniziativa di divinità mitologiche o di qualche imperatore romano.

Borgo laziale da visitare, non potete perderlo

Stiamo parlando di Bassiano, che secondo qualche storico fu fondato dall’imperatore Caracalla. C’è poi chi attribuisce il nome del borgo al vescovo di Lodi, San Bassiano. L’unica certezza che abbiamo è che Bassiano fu abitato intorno al decimo secolo da un piccolo gruppo di pastori e contadini costretti a rifugiarsi dai barbari.

Una volta giunti a destinazione non si può non visitare il centro storico di matrice medievale, che possiede una caratteristica struttura a spirale ed è circondato da mura e dalle cosiddette case torri.

Andate tutti a Bassiano, un gioiello incastonato tra i monti

Da non perdere c’è poi il palazzo Caetani, un antico edificio fatto realizzare dalla famiglia Caetani nel Cinquecento ed attualmente sede dell’amministrazione comunale e del Museo delle Scritture. C’è poi la casa natale di Aldo Manunzio, importante celebre editore del sedicesimo secolo e la Chiesa di San Nicola ricca di affreschi.

Per quanto riguarda le principali attività da svolgere a Bassiano, questo centro medievale è l’ideale per chi ama il trekking. Inoltre è possibile percorre una tratto della Via Francigena che da Bassiano porta a Sermoneta, un’escursione impegnativa ma senz’altro molto suggestiva. Insomma, in questo piccolo gioiello laziale non c’è davvero modo di annoiarsi. A gennaio, se non si è ancora progettata una gita in famiglia, questo è il posto perfetto per recarsi con tutta la famiglia, suoceri compresi.