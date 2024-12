Tra vette alte e paesaggi naturali nasce una ROCCA spettacolare | Se parti da Roma, la raggiungi in pochi minuti: sembra l’Olimpo

Non perderti questo paesaggio mozzafiato e organizza una visita indimenticabile alla Rocca più bella di tutta Italia.

Non lasciarti scappare questo borgo da sogno: per ritrovare te stesso non sempre occorre andare dall’altro capo del mondo. In Italia, a pochi minuti dalla città eterna c’è un luogo ricco di fascino.

A pochi passi da Roma c’è un borgo antico, di meno di 500 anime famoso per la sua splendida Rocca.

Il regalo più bello da fare a Natale è una vista che non si dimentica facilmente: raggiungi questo skyline spettacolare a due passi da Roma.

Approfitta del periodo natalizio per concederti un’esperienza suggestiva insieme alla tua dolce metà, alla famiglia o agli amici, vi sembrerà di essere in un sogno.

Il borgo con la Rocca più bella d’Italia a due passi da Roma

Il Natale in Italia è sinonimo di famiglia e di piaceri della buona tavola condivisi con gli affetti più cari. Si tratta di una festa vissuta da sempre all’insegna di regali e di festeggiamenti ma è anche il momento perfetto per concedersi una fuga dalla città, lontano dal caos e della frenesia dello shopping. Se stai pensando a una meta ideale per una giornata o un weekend all’insegna della storia e della natura, allora il borgo con la Rocca più bella d’Italia potrebbe fare proprio al caso tuo.

Nel cuore del Lazio infatti, più precisamente in provincia di Rieti, c’è un piccolo borgo che conta appena 490 abitanti, le cui origini risalgono addirittura al nono secolo dopo Cristo. Questo luogo ha dato i natali all’imperatore Vespasiano ed è una un’antica cittadina la nota per la sua Rocca, una fortezza che domina il paesaggio circostante e che crea uno skyline suggestivo, da vedere almeno una volta nella vita. Il Borgo della Rocca più bella d’Italia si può raggiungere in pochi minuti partendo dalla capitale. Scopri dove si trova e che cos’è che attrae ogni anno i tantissimi turisti che si dirigono in questo piccolo comune laziale.

L’antico gioiello del Lazio

Il bellissimo paesino con la Rocca di cui parliamo è Cittareale e la sua Rocca Aragonese è stata costruita nel 1200, durante la dominazione dell’imperatore Federico di Svevia II. Nata come fortezza, oggi la Rocca contraddistingue la morfologia e l’identità del borgo. Cittareale vanta alcuni importanti siti di interesse culturale, come il museo archeologico e il santuario di Capodacqua, in cui è conservata una statua della Madonna ritrovata nella sorgente del fiume Velino.

Qui tra i veicoli stretti dell’antico borgo, alle pendici del Parco Nazionale del Gran Sasso, ci si può concedere davvero una giornata o un weekend speciale. Anche il palato è allietato dalla visita di Cittareale, perché qui ci sono tantissimi piatti tipici irresistibili, a base di sugo di castrato di pecora, primi piatti tipici della cucina laziale, dalla gricia all’amatriciana, fino ai formaggi di capra.