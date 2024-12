Tra vicoletti arroccati e scalinate della PACE, si nasconde il vero tesoro del Lazio | Jack Sparrow non ci è mai arrivato, meglio così

Se stai pensando a una meta per staccare la spina dal tran tran quotidiano, ti consigliamo questo autentico tesoro del Lazio.

Oggi conserva intatto il suo fascino storico e si presta ad accogliere in visitatori nel suo centro, ricco di meraviglie da riscoprire. Nel cuore del paese, tra vicoli e stradine, svetta la Scalinata della Pace, che collega Piazza Giovanni XXIII a Piazza Umberto I ed è chiamata così per via delle opere d’arte scavate nella roccia, molte delle quali dedicate alla pace, realizzate nel 1800.

Dove si trova questo borgo speciale e quanto dista dalla capitale d’Italia

Il comune di cui parliamo è un’oasi di pace della provincia di Roma, che sorge a meno di 72 km dalla città eterna. Serve meno di un’ora e mezza di auto per arrivare fin qui, partendo dalla capitale. Il nome del borgo da sogno è Cervara di Roma ed è sorto intorno a un’antica Rocca, che è stata proprietà della Santa Sede. Le origini di Cervara di Roma risalgono al 296 avanti Cristo. All’epoca l’area era popolata dalla tribus Aniensis il comune vero e proprio poi venne fondato alla fine dell’800. Nel tempo tante popolazioni, imperatori, papi ed eventi hanno cambiato Cervara di Roma, donandole la sua attuale identità. La cittadina infatti, è stata in parte distrutta ed è stata riedificata nel 1513, per volere dell’abate di Subiaco Pompeo Colonna.

