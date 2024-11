Tra vicoli medievali e paesaggi fantastici si erge un BORGO straordinario | Nel Lazio ne vanno fieri: tutto merito di questo ‘segreto’

Un borgo fantastico si trova proprio nel Lazio, la sua bellezza lascia senza parole tutti i visitatori. Ecco il segreto nascosto

Il nostro Paese è ricco di paesaggi e scenari meravigliosi per questo è una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. Da nord a sud è possibile trovare dei luoghi davvero mozzafiato, alcuni dei quali sono spesso poco conosciuti.

Chi ama viaggiare ed esplorare posti nuovi, di sicuro può contare su una vasta scelta dove è impossibile non lasciarsi trasportare da tutta la bellezza delle nostre località.

Gli amanti dei borghi poi, possono davvero vivere un’esperienza diversa e rivivere atmosfere del passato che sembravano quasi perdute.

In particolare, in Italia è presente un Borgo molto suggestivo. La sua originalità non passa di certo inosservata tanto da lasciare il segno a chiunque ne faccia visita.

Un borgo nel Lazio da non perdere

La regione del Lazio è ricca di meravigliose città dove cultura, arte e storia si intrecciano alla perfezione. Tutta la sua bellezza la manifesta al meglio attraverso quel patrimonio intangibile che è possibile ammirare visitando quei piccoli borghi dell’entroterra dove il tempo sembra essersi fermato. Uno di questi sorge proprio circa 70 km circa da Roma. Si tratta della splendida cittadina di Subiaco. Situata nel cuore della valle del fiume Aniene e protetto dai monti circostanti, la sua origine molto probabilmente, è riconducibile attorno alla residenza dell’Imperatore Nerone. Quest’ultima è posta in posizione elevata ed è stata riconvertita, successivamente, in eremo da San Benedetto da Norcia. Al santo si deve anche la costruzione di 13 monasteri della zona di cui rimane oggi solo il Monastero di Santa Scolastica.

Nelle vicinanze è presente un magnifico Parco regionale dei Monti Simbruini che regala tante possibilità per gli amanti delle attività all’aria aperta. In particolare è possibile effettuare itinerari escursionistici da percorrere a piedi e a cavallo anche sulle tracce di antichi cammini, ma anche falesie attrezzate per l’arrampicata sportiva, rafting, canyoning e visite speleologiche e attività sciistiche durante la stagione invernale nei vicini impianti di Monte Livata.

Bellezza e storia si fondono in questo fantastico borgo

Una volta arrivati a Subiaco, ormai considerato uno dei Borghi più belli d’Italia, si viene accolti dal Ponte medievale di San Francesco che scavalca il fiume Aniene e porta direttamente al Convento di san Francesco, dove è possibile ammirare i suoi elementi gotici e pregevoli opere di pittura. In posizione sopraelevata si trova la Rocca dei Borgia.

Il quartiere più caratteristico e più antico della città, è senza dubbio il Borgo Medievale degli Opifici il cui tessuto urbanistico composto da strade strette e tortuose e piccole piazze era animato, fino a non molto tempo fa, dalle botteghe artigiane.