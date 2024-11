Tra vicoli stretti e chiese stupende, si nasconde una perla del Lazio | Domenica si tiene la SAGRA più amata di sempre: vietato mancare

Non perderti l’appuntamento con il gusto e la bellezza autentica: corri a scoprire la sagra della perla del Lazio prima che finisca la festa.

Se ami i sapori decisi e i borghi antichi, allora non puoi di certo perderti la perla del Lazio né tanto meno la sua famosa sagra.

Si tratta di un appuntamento con il gusto e la tradizione, con la buona musica e i piatti tipici di una delle più belle regioni d’Italia.

Ogni anno il numero di visitatori che accorrono nel borgo della perla del Lazio sono sempre di più, e ora sta per svolgersi la quarta edizione della manifestazione più amata di tutte.

La sagra di cui parliamo è davvero un evento imperdibile: prendi nota della data in cui si svolge e lasciati andare al piacere del cibo genuino in una cornice da cartolina.

Perla del Lazio, la sagra più amata di tutta la regione

Tutta l’Italia offre un patrimonio di sapori unico al mondo e la regione Lazio non fa eccezione. Proprio questo è il periodo dell’anno in cui nell’area ridente del Bel Paese, che ospita la capitale, si tengono tantissimi eventi enogastronomici e tra questi ce n’è uno imperdibile.

Si tratta della sagra più amata di tutta la regione, che si tiene nella perla del Lazio. La festa richiama ogni anni tantissimi visitatori e purtroppo dura solo un giorno. Quindi se sei un amante della buona tavola e ti piace scoprire scorci da cartolina e borghi autentici, dove il tempo sembra essersi fermato, cerca di non fartela scappare!

Dove si tiene e quando si svolge, la data da non perdere

La sagra di cui parliamo si svolge domenica 17 novembre. Si tratta della quarta edizione di una manifestazione curata dall’Associazione La castagna di Rocca Massima. Proprio qui infatti, nel borgo di Rocca Massima, in provincia di Latina, si tiene la sagra della polenta. Piatti tipici, buona musica suonata dal vivo e ottimo vino locale accompagneranno tutti i visitatori lungo un percorso gastronomico all’insegna della riscoperta dei sapori della tradizione. La manifestazione comincerà alle ore 10 con i tradizionali mercatini e dalle 13 in poi verranno serviti piatti caldi di polenta, condita con sugo di salsiccia, spuntature, broccoli e altre eccellenze di stagione.

Partecipare alla famosa sagra della polenta di Rocca Massina è un modo per celebrare la genuinità e concedersi una pausa di relax e di gusto ma anche un’occasione preziosa per visitare un posto d’Italia magnifico, in cui perdersi tra stradine acciottolate e vicoli che sembrano disegnati.