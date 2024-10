Tradimento? Adesso vi dico tutto | Enzo Paolo Turchi a valanga su Carmen Russo: ecco cos’è successo

Uno dei protagonisti del Grande Fratello è il ballerino Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo. Proprio sui due si abbatte una bufera

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello uno dei più attesi alla vigilia era senza ombra di dubbio Enzo Paolo Turchi. Il celebre ballerino dal casco di capelli biondi, cresciuto sotto l’egida di Raffaella Carrà e poi diventato una star del mondo dello spettacolo.

Turchi si è ritagliato un ruolo di primissimo piano nella storia del gossip nostrano grazie alla sua quarantennale storia d’amore con Carmen Russo. Erano i primi anni ottanta e la nascita della relazione tra il biondo ballerino della RAI e la prorompente attrice simbolo della commedia sexy fece molto scalpore.

La coppia, considerata da sempre una delle più solide e affiatate dello showbiz, ha segnato un’epoca dello spettacolo televisivo. Belli e ammirati da tutti, Carmen ed Enzo Paolo Turchi hanno avuto anche una figlia, Maria, che oggi è quasi adolescente.

La decisione del ballerino di origini napoletane di partecipare al Grande Fratello sembra però aver incrinato paurosamente la fortezza del loro amore. A tal punto che Turchi, arrivato alla terza settimana all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha chiesto di tornare dalla sua famiglia.

Tradimento? La risposta di Enzo Paolo Turchi spiazza tutti: Carmen Russo è basita

La produzione, invece di allontanarlo dal bunker, ha pensato bene di fargli una sorpresa consentendo a Carmen Russo di entrare nella casa del Grande Fratello per un paio di giorni. Ancora più a sorpresa, Enzo Paolo ha accolto la moglie con inopinata freddezza.

Ed è stato lui stesso a spiegarne le ragioni: “Prima di partire ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo. L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato“.

Enzo Paolo Turchi, ora esce la verità su Carmen Russo: non se l’aspettava nessuno

“Qua non so dirti se era sincera, lei essendo una del mondo dello spettacolo è difficile da capire, la capirò fuori”. Spira dunque aria di crisi tra i due: dopo quarant’anni e oltre sembra inverosimile ma non lo è. Secondo Enzo Paolo però non c’è sentore di tradimenti.

“Se penso che mi tradisca? No, lo escludo, non è il tipo, almeno spero. Da questa casa me ne voglio andare, voglio andare da mia figlia Maria. Se Carmen vuole restare al Grande Fratello penso io a Maria, lei può stare qua, si riposa un po’, si rilassa nella sua stanzetta. Io torno a casa“.