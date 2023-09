Traforo Monte Bianco, chiusure notturne dal 18 settembre

(Adnkronos) – Da lunedì 18 settembre al traforo del Monte Bianco sono state pianificate interruzioni totali della circolazione infrasettimanali, con chiusure dal lunedì al giovedì in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00). Lo rende noto Tmb-Geie, la società che gestisce il tunnel del Monte Bianco, sottolineando che queste interruzioni notturne sono necessarie per effettuare interventi di manutenzione tecnica della galleria. Queste interruzioni dureranno fino a nuova comunicazione. In un secondo tempo, si sottolinea la società, "il traforo sarà chiuso totalmente per una durata stimata di 7 settimane. La pianificazione esatta di questa chiusura totale è in corso di definizione da parte dei tecnici del Tmb-Geie e delle imprese incaricate dei lavori. Le date precise di tale chiusura saranno comunicate e pubblicate il più presto possibile". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata