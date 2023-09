Traforo Monte Bianco, lavori slittano di un anno

(Adnkronos) –

Rinviati a settembre 2024 i lavori più significativi al traforo del Monte Bianco. È quanto emerso dalla conferenza intergovernativa Italia-Francia riunitasi oggi. Lo rendono noto fonti del Mit. "Nel prendere atto dell'emergenza scaturita dalla frana al Frejus, la conferenza intergovernativa ha benedetto l'accordo tra i due governi e confermato la sospensione dei lavori straordinari, così come condiviso dai Ministri Matteo Salvini e Clément Beaune. In particolare – viene rilevato – ha deciso di limitare i cantieri agli interventi necessari e improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'impalcato stradale". Le due delegazioni hanno poi discusso delle prospettive relative alla riapertura del Frejus. "Da parte italiana è stata ribadita la richiesta di individuare le soluzioni tecniche più efficaci ed opportune per rendere la galleria del Bianco in linea con i più moderni standard di sicurezza, valutando anche l'ipotesi di aprire una seconda canna". "Deciso il rinvio di un anno della chiusura del Monte Bianco, portando avanti al tempo stesso i lavori necessari alla sicurezza" ha scritto in tarda serata su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata