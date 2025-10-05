MENU
Tragedia a Civita Castellana: auto contro albero, muore una donna

Tra le ipotesi che circolano tra le forze dell’ordine, c'è quella di un malore oppure che un animale selvatico possa aver attraversato la strada
In una tranquilla notte di fine settimana, il silenzio è stato rotto da un tragico evento sulle strade di Civita Castellana, nel viterbese. Un’auto è finita contro un albero. A bordo c’era una coppia: l’impatto è stato fatale per la donna di 49 anni. Il marito, alla guida del veicolo, è stato soccorso immediatamente e trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma.

Schianto notturno a Civita Castellana, muore la donna accanto accanto al marito

Non si sa ancora con precisione cosa abbia causato l’incidente. Tra le ipotesi che circolano tra le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul luogo dello schianto, c’è quella di un improvviso malore che avrebbe colpito l’uomo alla guida. Ma non si esclude neppure la possibilità che un animale selvatico possa aver attraversato la strada all’improvviso, una situazione già verificatasi in passato in quella zona.

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Civita Castellana. Gli abitanti residenti conoscono bene il pericolo delle loro strade e ora si interrogano sull’ennesima tragedia avvenuta a pochi passi da casa. Nel frattempo, i familiari delle vittime stanno vivendo ore di angoscia e dolore mentre attendono ulteriori aggiornamenti sugli esiti degli accertamenti in corso.

