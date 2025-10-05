Tragedia a Civita Castellana: auto contro albero, muore una donna

In una tranquilla notte di fine settimana, il silenzio è stato rotto da un tragico evento sulle strade di Civita Castellana, nel viterbese. Un’auto è finita contro un albero. A bordo c’era una coppia: l’impatto è stato fatale per la donna di 49 anni. Il marito, alla guida del veicolo, è stato soccorso immediatamente e trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Schianto notturno a Civita Castellana, muore la donna accanto accanto al marito

Non si sa ancora con precisione cosa abbia causato l’incidente. Tra le ipotesi che circolano tra le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul luogo dello schianto, c’è quella di un improvviso malore che avrebbe colpito l’uomo alla guida. Ma non si esclude neppure la possibilità che un animale selvatico possa aver attraversato la strada all’improvviso, una situazione già verificatasi in passato in quella zona. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio