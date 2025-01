Tragedia a Latina, Earth Odv: subito il patentino obbligatorio per tutti i proprietari di cani

Ambulanza in servizio dopo segnalazione notturna

“È fondamentale spostare l’attenzione non tanto sulle razze considerate aggressive, ma sulla idoneità o meno delle persone a detenere uno o più cani”

Una tragedia ha scosso la periferia di Latina nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, dove una giovane donna di 27 anni, di origini nigeriane, ha perso la vita a seguito di un’aggressione da parte di un branco di cani. L’allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte in via Piccarello, quando alcuni vicini hanno sentito le urla disperate della donna.

I poliziotti della questura di Latina sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno trovato la donna a terra gravemente ferita e ancora circondata dai cani. Per permettere ai soccorritori di avvicinarsi uno degli agenti ha sparato, uccidendo uno degli animali e ferendone un altro ma purtroppo la giovane è deceduta poche ore dopo il ricovero.

Già la scorsa settimana, gli stessi cani avevano aggredito il proprietario della casa e la sua fidanzata . Sulla morte della ragazza è stata aperta un’inchiesta per cercare di chiarire le eventuali responsabilità. Nel frattempo il proprietario dei cani e della casa in cui si trovavano: un quarantenne già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto dagli agenti di polizia. È stato denunciato alla Procura della Repubblica per omicidio colposo.

La casa, posta sotto sequestro, è una struttura fatiscente dove da tempo non viveva più nessuno se non i quattro cani.Gli animali, visibilmente denutriti, potrebbero essere stati lasciati senza cibo e in condizioni di abbandono.

Valentina Coppola, Presidente di EARTH ODV ed etologa, ha espresso preoccupazione per l’episodio: “Come è possibile che nessuno abbia segnalato le modalità con cui erano detenuti quei cani? Un branco di cani in condizioni di abbandono, lasciati a sé stessi e affamati, diventa una bomba ad orologeria. È fondamentale spostare l’attenzione non tanto sulle razze considerate aggressive, ma sulla idoneità o meno delle persone a detenere uno o più cani.

EARTH ODV ha più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di introdurre un patentino obbligatorio per chi intende adottare o acquistare un cane, indipendentemente dalla razza o dalle dimensioni. Solo così potremo garantire sia la sicurezza pubblica che il benessere degli animali.”