Tragedia a Nettuno: centauro 60enne perde la vita in un violento scontro con auto

Violento impatto sulla strada di Nettuno

È un tardo pomeriggio di luglio quando le sirene spezzano la tranquillità di via Santa Maria Goretti a Nettuno. Un uomo di 60 anni, il cui nome non è stato ancora reso pubblico per rispetto della famiglia, ha perso la vita dopo uno scontro mortale con un'auto guidata da una giovane di 25 anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18:30.

Il tentativo disperato dei soccorsi

L'uomo era noto nel quartiere Loricina dove viveva. Stava viaggiando da solo sulla sua moto quando, per ragioni che restano ancora da chiarire, si è trovato improvvisamente di fronte alla vettura. L'impatto è stato inevitabile e devastante. Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari giunti sul posto, il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Anzio. Nonostante gli sforzi del personale medico, le ferite riportate nell'incidente sono risultate troppo gravi. La sua morte è stata dichiarata poco dopo le 20:00.

Indagini in corso sulla dinamica

Al momento le circostanze precise dell'incidente non sono ancora chiare. Gli agenti della polizia locale di Nettuno stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio della tragedia. È possibile che l'incidente sia stato provocato da un'imprudenza stradale o da una fatalità improvvisa; tuttavia, ogni ipotesi resta aperta fino alla conclusione delle indagini. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per permettere ulteriori accertamenti tecnici.

Autopsia al Policlinico di Tor Vergata

Nel frattempo, la salma dell'uomo è stata trasferita al Policlinico di Tor Vergata dove verrà eseguita l'autopsia. Questo passaggio è fondamentale per stabilire con precisione le cause della morte e fornire ulteriori elementi all'indagine in corso. La comunità di Nettuno intanto si stringe intorno alla famiglia dell'uomo scomparso in un abbraccio virtuale di solidarietà e cordoglio.

