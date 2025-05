Tragedia a Paliano, folgorato durante la manutenzione di un impianto fotovoltaico: muore operaio 47enne

Un’altra morte bianca in una terra che cerca lavoro e paga con la vita

Nel pomeriggio del 5 maggio, alle porte della Ciociaria, un operaio di 47 anni ha perso la vita mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico. È successo a Paliano, un comune collinare al confine tra la provincia di Frosinone e quella di Roma. Il luogo dell’incidente è via Bosco Castello, un’area rurale dove sorgono impianti solari di medie dimensioni, silenziosi ma vitali nella transizione energetica in corso. Qui, però, l’elettricità ha smesso di essere una risorsa e si è trasformata in una trappola mortale.

La vittima si chiamava Michele, originario di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Era dipendente di una ditta specializzata in manutenzioni, impegnata in quel momento nella sostituzione di alcuni pannelli. Intorno alle 17, secondo le prime ricostruzioni, una scarica elettrica improvvisa lo ha colpito in pieno. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato immediato.

I rischi invisibili del lavoro tecnico: quando la prevenzione non basta

L’energia fotovoltaica è spesso percepita come “pulita” e poco pericolosa rispetto ad altre fonti. Ma dietro l’apparente semplicità degli impianti solari si nasconde una rete elettrica complessa, che può generare scariche ad alta tensione, specialmente in fase di manutenzione. Non si tratta di casi isolati: negli ultimi anni, l’aumento delle installazioni di impianti fotovoltaici è stato accompagnato da un numero crescente di incidenti, soprattutto in contesti di subappalto e manutenzioni straordinarie.

Proprio qui si apre una riflessione più ampia, che riguarda il tessuto produttivo delle aree interne del Lazio e del Sud Italia. Operai che si spostano da una regione all’altra, lavoratori che operano in solitudine o in squadre ridotte, su terreni isolati e in impianti dove ogni errore può essere fatale. La sicurezza, in molti casi, è affidata più all’esperienza personale che a un sistema davvero efficace di prevenzione e controllo.

La geografia del lavoro precario e la filiera dell’energia

Il caso di Paliano non è solo un fatto di cronaca. Riguarda il modo in cui l’Italia sta gestendo la sua transizione energetica. Il boom delle energie rinnovabili ha moltiplicato gli impianti, ma non sempre ha portato con sé un rafforzamento della cultura della sicurezza sul lavoro. In molti territori, soprattutto quelli marginali o meno urbanizzati, le attività di manutenzione vengono esternalizzate a piccole aziende o cooperative, che operano in condizioni difficili, spesso senza pieno accesso alla formazione tecnica aggiornata o a dotazioni adeguate.

Nel frattempo, ogni incidente diventa un monito taciuto. Perché, salvo il dolore di una famiglia e un comunicato di rito, raramente queste morti cambiano davvero qualcosa. Michele era un tecnico esperto, ma questo non lo ha salvato da una scarica imprevista e letale. A distanza di poche ore, non è ancora chiaro se ci sia stato un malfunzionamento, un errore umano, o una falla nei protocolli di sicurezza. Saranno le indagini a dirlo, ma intanto una vita si è spenta, e con essa una parte di quella fiducia che ogni giorno migliaia di lavoratori mettono nel proprio mestiere.

