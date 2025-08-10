Tragedia a Priverno: auto contro gregge, muoiono oltre venti pecore

Un sabato sera drammatico

Nella serata di sabato 9 agosto, un tragico incidente ha scosso la tranquilla comunità di Priverno, una cittadina del Lazio in provincia di Latina. È stato un evento inatteso e drammatico quello avvenuto lungo la via Marittima, all'altezza della località San Martino. Un'auto ha investito un gregge di pecore che stava attraversando la strada, causandone la morte di oltre venti esemplari e ferendo altre. Il conducente del veicolo è rimasto anch'egli ferito nell'impatto, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato inevitabile vista l'improvvisa comparsa degli animali sulla carreggiata.

Intervento dei Carabinieri

Poco dopo l'accaduto, i Carabinieri sono giunti sul luogo dell'incidente per mettere in sicurezza l'area. Era importante liberare rapidamente la strada dalle carcasse degli ovini e verificare le condizioni di quelli ancora vivi. Attorno alle ore 20:00 si è cercato di far luce sulla dinamica dei fatti, anche se restano ancora diversi punti oscuri sulla sequenza precisa degli eventi. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il gregge muoversi lentamente nel buio crescente della sera.

Via Marittima

L'incidente ha sollevato diverse domande tra i residenti sulla sicurezza stradale in quella zona. La via Marittima è nota per essere trafficata, specialmente durante il weekend quando molti automobilisti attraversano l'area per raggiungere località marittime vicine. Questo tragico episodio potrebbe riaccendere il dibattito sulla necessità di segnali più visibili o sistemi di allerta per prevenire simili incidenti con animali al pascolo.

Appello alla prudenza

Le autorità locali invitano alla cautela e alla responsabilità mentre procedono le indagini per chiarire completamente le circostanze dell'accaduto. Intanto, nella piccola comunità di Priverno si fa sentire il peso della perdita non solo in termini economici ma anche affettivi per chi quegli animali li conosceva e li curava da vicino.

