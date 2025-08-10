 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Sicurezza stradale

    Tragedia a Priverno: auto contro gregge, muoiono oltre venti pecore

    di Alessandra Monti
    L'impatto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato inevitabile vista l'improvvisa comparsa degli animali sulla carreggiata
    pecore al pascolo
    Pecore al pascolo (Foto di repertorio)

    Un sabato sera drammatico

    Nella serata di sabato 9 agosto, un tragico incidente ha scosso la tranquilla comunità di Priverno, una cittadina del Lazio in provincia di Latina. È stato un evento inatteso e drammatico quello avvenuto lungo la via Marittima, all’altezza della località San Martino. Un’auto ha investito un gregge di pecore che stava attraversando la strada, causandone la morte di oltre venti esemplari e ferendo altre. Il conducente del veicolo è rimasto anch’egli ferito nell’impatto, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato inevitabile vista l’improvvisa comparsa degli animali sulla carreggiata.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Intervento dei Carabinieri

    Poco dopo l’accaduto, i Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area. Era importante liberare rapidamente la strada dalle carcasse degli ovini e verificare le condizioni di quelli ancora vivi. Attorno alle ore 20:00 si è cercato di far luce sulla dinamica dei fatti, anche se restano ancora diversi punti oscuri sulla sequenza precisa degli eventi. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il gregge muoversi lentamente nel buio crescente della sera.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Via Marittima

    L’incidente ha sollevato diverse domande tra i residenti sulla sicurezza stradale in quella zona. La via Marittima è nota per essere trafficata, specialmente durante il weekend quando molti automobilisti attraversano l’area per raggiungere località marittime vicine. Questo tragico episodio potrebbe riaccendere il dibattito sulla necessità di segnali più visibili o sistemi di allerta per prevenire simili incidenti con animali al pascolo.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Appello alla prudenza

    Le autorità locali invitano alla cautela e alla responsabilità mentre procedono le indagini per chiarire completamente le circostanze dell’accaduto. Intanto, nella piccola comunità di Priverno si fa sentire il peso della perdita non solo in termini economici ma anche affettivi per chi quegli animali li conosceva e li curava da vicino.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Animali Carabinieri Feriti Investimenti

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta