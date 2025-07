Tragedia a Roma: operaio muore per sospetto colpo di calore

Un caldo insopportabile e una morte sospetta

A Roma, in un pomeriggio decisamente afoso, un lavoratore ha perso la vita mentre si trovava all'esterno per effettuare interventi di manutenzione. L'uomo, 56 anni, si è accasciato nel cortile della ditta in via della Magliana. Era impegnato a lavorare quando, improvvisamente, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il rapido trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, giunto privo di sensi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poche ore dopo.

Indagini in corso

La procura ha aperto immediatamente un’inchiesta per capire cosa sia realmente accaduto in quelle tragiche ore. Il pubblico ministero Maurizio Arcuri ha incaricato il medico legale di svolgere un’autopsia sul corpo del defunto. L’obiettivo è quello di accertare se effettivamente le altissime temperature siano state la causa primaria del malore oppure abbiano esacerbato condizioni preesistenti.

I primi accertamenti puntano a chiarire anche se l'operaio operasse in condizioni di sicurezza adeguate o se fosse stato esposto inutilmente al rischio lavorando nelle ore più calde del giorno senza le dovute protezioni.

Lavoro e caldo, combinazione fatale

Purtroppo non è la prima volta che il caldo estremo provoca tragedie simili nel nostro Paese. In Veneto pochi giorni fa si è verificata una situazione analoga: un lavoratore quarantasettenne ha trovato la morte dopo essersi sentito male mentre lavorava all'esterno. Altri episodi drammatici sono stati registrati in Sardegna e a Genova.

Le alte temperature rappresentano un pericolo concreto per chi lavora all'aperto e sollevano importanti questioni sulla sicurezza sul lavoro. Gli esperti insistono sulla necessità di adottare misure preventive adeguate per evitare che simili tragedie continuino a ripetersi.

© Riproduzione riservata