Tragedia a Terracina: Giada Pompili, 12 anni, non ce l’ha fatta

Una giornata di sole e divertimento si è trasformata in un incubo per la famiglia di Giada Pompili, una ragazzina di appena 12 anni originaria di Ceccano, nel Frusinate. Era mercoledì scorso quando Giada si trovava a Terracina, sulla costa laziale, per trascorrere qualche ora al mare insieme ai suoi cari. Nella zona di Porto Badino, vicino a Foce Sisto, Giada stava giocando tranquillamente con un'amica quando improvvisamente qualcosa è andato storto. Le onde l'hanno trascinata via ed è scomparsa sotto l'acqua. E' avvenuto tutto in pochi secondi, hanno raccontato i testimoni che hanno dato l'allarme. Il primo a soccorrere la bambina è stato un bagnino che l'ha portata a riva e poi la Croce Azzurra e i medici l'hanno soccorsa all'ospedale di Terracina e da lì con l'elisoccorso si sono diretti al Bambino Gesù di Roma.

Nonostante gli sforzi profusi da tutti i presenti e dal team medico del Bambino Gesù dove è stata ricoverata, sabato mattina è giunta la notizia più temuta: la dichiarazione ufficiale della morte cerebrale.

L’importanza della prevenzione

Mentre la famiglia affronta questo dolore indescrivibile e irreparabile, emerge l'importanza della sicurezza quando si ha a che fare con l'acqua. Secondo dati recenti diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Osservatorio nazionale sugli annegamenti, ogni anno in Italia si contano circa 330 decessi legati a incidenti in acqua.

Un numero significativo riguarda i minori: il 12% delle vittime ha meno di 18 anni e i bambini sotto i 12 anni sono particolarmente vulnerabili agli incidenti nelle piscine. Uno degli esperti coinvolti nel report, Vincenzo Ferrara, sottolinea quanto sia fondamentale mantenere sempre alta la vigilanza. “L’acqua rappresenta un’attrazione irresistibile per i più piccoli – afferma Ferrara – ed è sufficiente un attimo di distrazione perché avvenga una tragedia”.

La storia di Giada diventa così un doloroso monito sull'importanza della sorveglianza continua e dell'educazione alla sicurezza acquatica fin dalla tenera età. Le autorità sanitarie e gli esperti continuano a ribadire la necessità di sviluppare strategie preventive efficaci per ridurre il rischio di simili tragedie in futuro.

Nella speranza che simili drammi possano diventare sempre più rari, resta forte il messaggio che anche poche secondi possono fare la differenza tra una giornata felice al mare e una perdita che segna per sempre le vite delle persone coinvolte.

