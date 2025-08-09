 
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Dramma al lago

    Tragedia a Trevignano Romano: muore a 44 anni mentre nuota nel lago

    di Alessandra Monti
    L'uomo era arrivato a Trevignano Romano per trascorrere una giornata estiva in compagnia della famiglia
    Lago di Bracciano
    Lago di Bracciano

    Una giornata di relax si trasforma in tragedia

    Sullo sfondo sereno del lago di Bracciano, un pomeriggio apparentemente tranquillo si è trasformato in una scena di dolore sabato scorso. Era il 9 agosto quando Mark Stephen Basada, un 44enne originario di Roma, ha perso improvvisamente i sensi durante un bagno nelle acque del lago, sotto gli occhi attoniti dei suoi familiari.

    I soccorsi e l’impossibilità di salvare una vita

    Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo vani. L’uomo era arrivato a Trevignano Romano per trascorrere una giornata estiva in compagnia della famiglia, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo tanto drammatico. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile sul posto, ma ogni tentativo è stato inutile.

    Le indagini sui motivi del decesso

    Le cause che hanno portato alla morte del signor Basada rimangono ancora oscure. Gli accertamenti sono ora in mano ai Carabinieri della stazione locale di Trevignano, che stanno conducendo le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Il mistero sulle circostanze della sua morte getta un’ombra su quella che doveva essere una semplice giornata di svago.

    © Riproduzione riservata
     
