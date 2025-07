Tragedia a Velletri: motociclista 35enne perde la vita in un terribile scontro con un’auto

L’incidente nelle prime ore del mattino

In una notte estiva apparentemente tranquilla, le strade di Velletri sono state teatro di una tragedia. Erano circa le due del mattino del primo luglio quando Stefano Mosconi, un motociclista trentacinquenne residente a Roma, è rimasto vittima di uno scontro fatale. In sella alla sua Honda CBR, stava percorrendo via dei Pratoni del Vivaro.

Lo scontro frontale

Stefano viaggiava in direzione di Velletri quando si è trovato improvvisamente davanti una Ford Fiesta. Al volante c'era un giovane di 21 anni che procedeva verso la via Tuscolana. I due veicoli si sono incontrati all'altezza del chilometro 1200 e l'impatto frontale è stato così violento da scaraventare entrambi i mezzi fuori strada.

I soccorsi e le indagini

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e l'impiego di una gru per recuperare i veicoli finiti nella boscaglia adiacente alla strada. Sul luogo sono accorsi i soccorsi del 118 insieme ai Carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri. Ora spetterà a loro fare luce sulla dinamica esatta dell'accaduto.

Ipotesi e conseguenze legali

Sebbene la causa dell'incidente non sia ancora chiara, non si esclude che la moto possa aver invaso la corsia opposta. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Per il giovane alla guida della Fiesta è stata avviata la prassi dei test per alcol e droghe: condotto all'ospedale dei Castelli di Ariccia, non sembra essere in pericolo di vita ma dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.

La perdita di una vita giovane

Purtroppo per Stefano Mosconi non c’è stato nulla da fare; il suo corpo è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata dove verrà effettuata l’autopsia. Questa nuova tragedia porta ancora una volta alla ribalta il tema della sicurezza stradale sulle vie della capitale e dintorni, dove troppo spesso episodi simili si verificano con esiti drammatici.

