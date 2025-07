Tragedia ad Anzio: peschereccio naufraga, comandante Tony Magliozzi trovato morto

Il drammatico ritrovamento nelle profondità del mare

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di pescatori di Anzio. Nella giornata di ieri, 23 luglio, il corpo di Tony Magliozzi, storico comandante del motopeschereccio “Resurga”, è stato riportato alla luce dalle acque al largo della costa. Dopo ore di ricerche, condotte con determinazione dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti appositamente da Napoli, il comandante è stato ritrovato all’interno della plancia di comando della sua barca, affondata a circa cinquanta metri di profondità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un salvataggio tempestivo e un destino crudele

Mentre la sorte si accaniva contro Tony Magliozzi, suo figlio Andrea, 38 anni, è riuscito a sfuggire al naufragio grazie all’aiuto provvidenziale dell’equipaggio del “Paola Madre”. Le testimonianze degli altri pescatori presenti in zona quel mattino hanno rivelato come il motopeschereccio, che navigava poco distante dagli altri, sia scomparso improvvisamente dai radar. Il comandante Angelo Grillo, a capo del peschereccio “Paola Madre”, ha raccontato: «Eravamo tutti impegnati nelle operazioni di pesca quando all’improvviso non siamo più riusciti a contattare Tony e Andrea. Abbiamo capito che qualcosa non andava». Il racconto di Grillo continua con l’emozionante salvataggio di Andrea, trovato mentre chiedeva aiuto tra le onde. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I ricordi e i momenti tragici vissuti da Andrea

Sconvolto dall’accaduto, Andrea Magliozzi ha cercato conforto tra gli amici e i parenti accorsi al porto di Anzio. Con voce spezzata dal dolore, Andrea ha ripercorso quei momenti concitati: «Era una normale giornata di pesca finché non abbiamo avvertito la forza delle onde spingerci verso la secca. Mio padre ha cercato disperatamente di manovrare la barca per evitare il peggio. Ho seguito una luce pensando che anche lui lo facesse… poi un’ondata ci ha travolti». Parole che dipingono un quadro vivido e doloroso della tragedia che ha colpito questa famiglia legata al mare da generazioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’eredità lasciata da un uomo amato dalla comunità

Tony Magliozzi non era solo un abile marinaio; era un uomo che aveva dedicato la vita al mare e alla sua famiglia, lavorando instancabilmente per garantire un futuro migliore al figlio. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità portuale di Anzio, dove Tony era conosciuto e rispettato da tutti. Mentre si celebrano i suoi sacrifici e l’amore per il mare, i suoi colleghi rimangono nel porto a ricordare chi era quest’uomo dallo sguardo fiero e il cuore grande. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata