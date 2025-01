Tragedia sfiorata per l’ex di UeD: “Giorni devastanti” | Lacrime e disperazione per lei, salvata dai suoi fan

Sono state feste di fine anno tristi per un’ex grande protagonista di Uomini e Donne. I suoi profili social sono stati presi d’assalto

Nel corso degli anni e durante le varie edizioni di Uomini e Donne che si sono susseguite quasi non si contano le coppie formatesi nel parterre. Le dinamiche sentimentali tra corteggiatrici e tronisti e tra dame e cavalieri hanno dato vita a moltissime relazioni.

Alcune delle quali si sono trasformate in rapporti lunghi, profondi e duraturi, in qualche caso sfociati addirittura nel matrimonio. Un successo significativo in quasi trent’anni di dirette televisive, tutte magistralmente condotte da Maria De Filippi.

Qualche anno fa uno dei rapporti più seguiti dai telespettatori e dagli utenti dei social fu quello instauratosi nel parterre dello storico dating show tra la corteggiatrice Francesca Del Taglia e il tronista Eugenio Colombo.

Una relazione che nel gergo comune verrebbe definita ‘seria’. E in effetti quello nato tra i due può definirsi amore vero: la Del Taglia e Colombo non solo convolarono a nozze, ma hanno avuto anche due figli.

Uomini e Donne, il dramma si è consumato: lacrime commozione sui social

Ora i bambini sono cresciuti ma i loro genitori non stanno più insieme: il matrimonio tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è finito un paio di anni fa a causa di una serie di problematiche impossibili da risolvere.

La serenità ritrovata è stata messa a dura prova proprio negli ultimi giorni del 2024. Attraverso dei post pubblicati sui suoi profili social, dove può vantare più di un milione di follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato del momento di dolore e sofferenza che sta attraversando.

Uomini e Donne, un dolore profondo: le parole non lasciano dubbi

Nei giorni scorsi infatti la Del Taglia ha detto di aver visto morire i cuccioli di gatto che dovevano nascere proprio durante le feste natalizie. La sua gatta ha accusato seri problemi durante il parto e nonostante il pronto intervento dei veterinari non c’è stato niente da fare.

L’ex corteggiatrice si è mostrata ai suoi followers con il volto rigato dalle lacrime e con la voce spezzata dal pianto. Fin da subito la sua bacheca è stata presa d’assalto da utenti che hanno espresso la propria vicinanza e solidarietà alla Del Taglia. Un Natale così non si augura a nessuno.