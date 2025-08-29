Tragedia stradale a Nettuno: ragazzo 24enne perde la vita in via Santa Maria Goretti

Questa mattina Nettuno è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita in un impatto frontale avvenuto in via Santa Maria Goretti. Erano le prime ore del mattino quando, all’altezza del civico 208, il giovane stava guidando una piccola utilitaria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Impatto devastante tra due veicoli

Le prime informazioni raccolte parlano di uno scontro violento con una jeep. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sembra che l’utilitaria abbia centrato frontalmente l’altro veicolo, ma i dettagli esatti su come sia avvenuta la collisione sono ancora in corso di accertamento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Soccorsi immediati ma vani

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale che hanno subito provveduto a chiudere la strada al traffico per effettuare i rilievi del caso e rimuovere i mezzi coinvolti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un giorno triste per Nettuno

L’incidente di oggi non è un evento isolato. Solo pochi giorni fa, un’altra tragedia aveva colpito le cronache romane: un turista tedesco diciottenne era stato travolto a Roma su via Tuscolana. Questi episodi sollevano nuovamente il problema della sicurezza stradale nelle nostre città, un tema che richiede sempre maggiore attenzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata