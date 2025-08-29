Pubblicato il
Tragedia stradale a Nettuno: ragazzo 24enne perde la vita in via Santa Maria Goretti
Questa mattina Nettuno è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita in un impatto frontale avvenuto in via Santa Maria Goretti. Erano le prime ore del mattino quando, all’altezza del civico 208, il giovane stava guidando una piccola utilitaria.
Impatto devastante tra due veicoli
Le prime informazioni raccolte parlano di uno scontro violento con una jeep. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sembra che l’utilitaria abbia centrato frontalmente l’altro veicolo, ma i dettagli esatti su come sia avvenuta la collisione sono ancora in corso di accertamento.
Soccorsi immediati ma vani
Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale che hanno subito provveduto a chiudere la strada al traffico per effettuare i rilievi del caso e rimuovere i mezzi coinvolti.
Un giorno triste per Nettuno
L’incidente di oggi non è un evento isolato. Solo pochi giorni fa, un’altra tragedia aveva colpito le cronache romane: un turista tedesco diciottenne era stato travolto a Roma su via Tuscolana. Questi episodi sollevano nuovamente il problema della sicurezza stradale nelle nostre città, un tema che richiede sempre maggiore attenzione.
