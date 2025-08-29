 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Impatto frontale

    Tragedia stradale a Nettuno: ragazzo 24enne perde la vita in via Santa Maria Goretti

    di Redazione
    Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare
    Ambulanza
    Ambulanza

    Questa mattina Nettuno è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita in un impatto frontale avvenuto in via Santa Maria Goretti. Erano le prime ore del mattino quando, all’altezza del civico 208, il giovane stava guidando una piccola utilitaria.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Impatto devastante tra due veicoli

    Le prime informazioni raccolte parlano di uno scontro violento con una jeep. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sembra che l’utilitaria abbia centrato frontalmente l’altro veicolo, ma i dettagli esatti su come sia avvenuta la collisione sono ancora in corso di accertamento.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Soccorsi immediati ma vani

    Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale che hanno subito provveduto a chiudere la strada al traffico per effettuare i rilievi del caso e rimuovere i mezzi coinvolti.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Un giorno triste per Nettuno

    L’incidente di oggi non è un evento isolato. Solo pochi giorni fa, un’altra tragedia aveva colpito le cronache romane: un turista tedesco diciottenne era stato travolto a Roma su via Tuscolana. Questi episodi sollevano nuovamente il problema della sicurezza stradale nelle nostre città, un tema che richiede sempre maggiore attenzione.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Incidenti mortali Morti

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta