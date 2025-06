Tragedia sull’A24: perde la vita in un incidente contromano tra Tivoli e Guidonia

L’incidente mortale nella notte

Era passata da poco la mezzanotte quando l'autostrada A24, tra i comuni di Tivoli e Guidonia, è diventata teatro di un drammatico incidente stradale. Marco De Luca, 52 anni, conosciuto per il suo amore per il padel, è deceduto. Le indagini iniziali suggeriscono che De Luca avrebbe preso la strada contromano, causando un impatto frontale con un'altra vettura.

Soccorsi e dinamica dell’accaduto

Subito dopo il violento impatto, il personale medico dell'Ares 118 si è precipitato sul posto. Marco De Luca, 52 anni, conosciuto per il suo amore per il padel, è deceduto. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente ha subito solo ferite minori. Ha espresso il suo stupore per l'arrivo improvviso del Doblò condotto da De Luca.

Indagini in corso sulle cause

Le forze dell'ordine stanno cercando di far luce sui motivi che hanno portato alla tragedia. Non è ancora chiaro come mai Marco abbia imboccato l'autostrada nel verso sbagliato. Resta intanto il dolore per una vita spezzata troppo presto e per una comunità che perde una delle sue figure più conosciute.

Statistiche preoccupanti sulla sicurezza stradale

L'incidente che ha visto coinvolto De Luca rappresenta la 66a vittima delle strade della provincia di Roma quest'anno. Di queste, ben 44 sono avvenute all'interno dell'area urbana della Capitale. Tra le vittime contate anche 19 pedoni. Questi numeri sollevano interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e sull'efficacia delle misure preventive attualmente in vigore.

