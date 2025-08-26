 
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Vittime della strada

    Tragico incidente a Palestrina: ciclista 80enne perde la vita su via Prenestina Nuova

    di Simone Fabi
    L'incidente che ha tolto la vita a Pezzopane porta a oltre 110 il numero delle vittime della strada registrate nel 2025 a Roma e provincia
    Incidente in bicicletta
    Incidente in bicicletta (Immagine di repertorio, dal sito altroconsumo.it)

    Un tragico mattino sulla Prenestina

    Domenica mattina, lungo la trafficata via Prenestina Nuova a Palestrina, si è consumata una tragedia che ha visto coinvolti due anziani cittadini. Grazioso Pezzopane, un ottantenne residente a Colleferro, stava pedalando sulla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 89 anni. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Latina, e le conseguenze sono state purtroppo fatali.

    I soccorsi e la corsa in ospedale

    Subito dopo l’incidente, le forze dell’ordine sono giunte sul posto per prestare i primi soccorsi al ciclista ferito. Nonostante il rapido intervento e il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Palestrina, per Pezzopane non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano troppo gravi. La comunità locale è turbata per quanto accaduto, un episodio che si aggiunge al già drammatico bilancio delle vittime della strada nella zona.

    Accertamenti sull’automobilista

    L’automobilista coinvolto nell’incidente è stato fermato per i rilievi del caso. Sottoposto all’alcoltest – che ha dato esito negativo – sono ora in corso ulteriori verifiche riguardanti la validità della sua patente e le procedure seguite per il suo rinnovo. Anche lui è stato portato in ospedale per accertamenti medici ed è stato successivamente denunciato per omicidio stradale.

    Un bilancio stradale allarmante

    L’incidente che ha tolto la vita a Pezzopane porta a oltre 110 il numero delle vittime della strada registrate nel 2025 a Roma e provincia. Di queste tragiche morti, ben 72 si sono verificate nel comune di Roma. La situazione continua a destare preoccupazione tra cittadini e autorità locali che chiedono interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale.

